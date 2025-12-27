Високосный год или нет — сколько дней будет иметь 2026-й

2026 год. Фото: Новини.LIVE/ИИ

Многие интересуются, будет ли 2026-й високосным. Так же украинцев интересует, будут ли они иметь выходной в первый день нового года.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Будет ли високосным 2026 год

Високосный — это год, в котором добавляется один "лишний" день. То есть вместо привычных 365 в нем будет 366 дней. Главный смысл такого года заключается в том, чтобы компенсировать неточность летоисчисления. Без дополнительного дня, который появляется в календаре раз в четыре года, произошло бы постепенное смещение сезонов в годовом цикле.

Дополнительный день добавляется к февралю. Так в обычный год этот месяц имеет 28 дней, а в високосный — 29. В 2026 году будет 365 дней. Поэтому он не високосный. Ближайший такой год — 2028.

Будут ли выходные после Нового года

Согласно Кодексу законов о труде, 1 января считается нерабочим днем. Обычно украинцы отдыхают после нового года и не выходят на работу. Однако из-за военного положения ситуация изменилась. На этот период в Украине приостановлено действие праздничных и нерабочих дней. Именно поэтому 1 января 2026 года будет привычным рабочим днем.

Напомним, ранее мы писали о том, для кого 2026 год будет временем взлета в карьере. Астрологи назвали несколько знаков Зодиака.

Также мы рассказывали о том, будет ли 2026 год удачным периодом для бракосочетания. Астрологи дали ответ.