Стоит ли делать свадьбу в 2026 году — подсказка от астрологов

Жених с невестой и гости. Фото: Freepik

При планировании свадьбы важно организовать все — от образов молодоженов и выбора ресторана до даты, ведь именно она может повлиять на семейное счастье и уют. Астрологи объяснили, стоит ли праздновать свадьбу в 2026 году и назвали наиболее удачные даты для бракосочетания.

Об этом пишет "Rock My Wedding".

Стоит ли жениться в 2026 году

Как объясняют специалисты, в 2026 году звезды предложат молодоженам совершенно новую атмосферу по сравнению с эмоциональной и трансформационной энергией этого года. Это станет периодом преданности, стабильности и нового начала. Поэтому 2026-й будет достаточно удачным для бракосочетания.

"Если 2025 год был больше посвящен очищению, исцелению и осознанию эмоциональной истины, то 2026 год принесет сильную волну преданности и нового начала в любви. Представьте себе его как год, когда отношения действительно будут двигаться вперед — с ясностью", — говорит медиум Ти Джей Хиггс.

Определенные дни в 2026 году, согласно астрологии, будут особенно благоприятными для брака. Вот некоторые ключевые даты:

10-25 января;

1-12 февраля;

14 февраля;

10 и 24 апреля;

любые дни в начале мая;

1-28 июня;

26 июля;

19-20 сентября;

после 14 ноября до конца декабря.

Астрологи советуют обратить особое внимание на периоды ретроградного Меркурия. В эти дни лучше не планировать свадьбу, ведь это может привести к проблемам в общении и недоразумениям:

26 февраля — 20 марта 2026 года (в Рыбах);

29 июня — 23 июля 2026 года (в Раке);

24 октября — 13 ноября 2026 года (в Скорпионе).

Брак в 2026 году принесет любовь и взаимопонимание. Важно лишь выбрать правильные даты, чтобы этот день стал самым счастливым в жизни.

