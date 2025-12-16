Стоит ли делать свадьбу в 2026 году — подсказка от астрологов

Астрологи ответили, будет ли 2026 год удачным для бракосочетания
При планировании свадьбы важно организовать все — от образов молодоженов и выбора ресторана до даты, ведь именно она может повлиять на семейное счастье и уют. Астрологи объяснили, стоит ли праздновать свадьбу в 2026 году и назвали наиболее удачные даты для бракосочетания.
Об этом пишет "Rock My Wedding".
Стоит ли жениться в 2026 году
Как объясняют специалисты, в 2026 году звезды предложат молодоженам совершенно новую атмосферу по сравнению с эмоциональной и трансформационной энергией этого года. Это станет периодом преданности, стабильности и нового начала. Поэтому 2026-й будет достаточно удачным для бракосочетания.
"Если 2025 год был больше посвящен очищению, исцелению и осознанию эмоциональной истины, то 2026 год принесет сильную волну преданности и нового начала в любви. Представьте себе его как год, когда отношения действительно будут двигаться вперед — с ясностью", — говорит медиум Ти Джей Хиггс.
Определенные дни в 2026 году, согласно астрологии, будут особенно благоприятными для брака. Вот некоторые ключевые даты:
- 10-25 января;
- 1-12 февраля;
- 14 февраля;
- 10 и 24 апреля;
- любые дни в начале мая;
- 1-28 июня;
- 26 июля;
- 19-20 сентября;
- после 14 ноября до конца декабря.
Астрологи советуют обратить особое внимание на периоды ретроградного Меркурия. В эти дни лучше не планировать свадьбу, ведь это может привести к проблемам в общении и недоразумениям:
- 26 февраля — 20 марта 2026 года (в Рыбах);
- 29 июня — 23 июля 2026 года (в Раке);
- 24 октября — 13 ноября 2026 года (в Скорпионе).
Брак в 2026 году принесет любовь и взаимопонимание. Важно лишь выбрать правильные даты, чтобы этот день стал самым счастливым в жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака запрещено разводиться в 2026 году. Для них такой шаг может стать провальным.
Также мы рассказывали о том, какие страны лучше всего подходят для проживания знакам Зодиака. Астрологи назвали лучший вариант для каждого.
Читайте Новини.LIVE!