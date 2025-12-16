Видео
Видео

Главная Life Астрологи ответили, будет ли 2026 год удачным для бракосочетания

Астрологи ответили, будет ли 2026 год удачным для бракосочетания

Дата публикации 16 декабря 2025 14:35
Стоит ли делать свадьбу в 2026 году — подсказка от астрологов
Жених с невестой и гости. Фото: Freepik

При планировании свадьбы важно организовать все — от образов молодоженов и выбора ресторана до даты, ведь именно она может повлиять на семейное счастье и уют. Астрологи объяснили, стоит ли праздновать свадьбу в 2026 году и назвали наиболее удачные даты для бракосочетания.

Об этом пишет "Rock My Wedding".

Читайте также:

Стоит ли жениться в 2026 году

Как объясняют специалисты, в 2026 году звезды предложат молодоженам совершенно новую атмосферу по сравнению с эмоциональной и трансформационной энергией этого года. Это станет периодом преданности, стабильности и нового начала. Поэтому 2026-й будет достаточно удачным для бракосочетания.

"Если 2025 год был больше посвящен очищению, исцелению и осознанию эмоциональной истины, то 2026 год принесет сильную волну преданности и нового начала в любви. Представьте себе его как год, когда отношения действительно будут двигаться вперед — с ясностью", — говорит медиум Ти Джей Хиггс.

Определенные дни в 2026 году, согласно астрологии, будут особенно благоприятными для брака. Вот некоторые ключевые даты:

  • 10-25 января;
  • 1-12 февраля;
  • 14 февраля;
  • 10 и 24 апреля;
  • любые дни в начале мая;
  • 1-28 июня;
  • 26 июля;
  • 19-20 сентября;
  • после 14 ноября до конца декабря.

Астрологи советуют обратить особое внимание на периоды ретроградного Меркурия. В эти дни лучше не планировать свадьбу, ведь это может привести к проблемам в общении и недоразумениям:

  • 26 февраля — 20 марта 2026 года (в Рыбах);
  • 29 июня — 23 июля 2026 года (в Раке);
  • 24 октября — 13 ноября 2026 года (в Скорпионе).

Брак в 2026 году принесет любовь и взаимопонимание. Важно лишь выбрать правильные даты, чтобы этот день стал самым счастливым в жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака запрещено разводиться в 2026 году. Для них такой шаг может стать провальным.

Также мы рассказывали о том, какие страны лучше всего подходят для проживания знакам Зодиака. Астрологи назвали лучший вариант для каждого.

свадьба Астрология советы Женитьба 2026 год
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
