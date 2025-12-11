Видео
Главная Life Кому нельзя расходиться в 2026 году — два знака Зодиака

Кому нельзя расходиться в 2026 году — два знака Зодиака

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 17:37
Каким знакам Зодиака не стоит расходиться в 2026 — астрологи предупредили
Мужчина держит в руках разорванное сердце. Фото: Freepik

Развод — всегда нелегкий и энергозатратный процесс. Однако в 2026 году для двух знаков Зодиака он может стать еще более сложным и непредсказуемым. Астрологи советуют этим людям завершить отношения до Нового года или подождать до 2027. Это поможет избежать серьезных неприятностей, связанных со здоровьем, работой, финансами и отношениями с близкими.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Кому нельзя расставаться в 2026 году

Астрологи отмечают, что двум знакам Зодиака категорически нельзя разводиться в 2026 году. Речь идет о Деве и Рыбах. Если они не успели разорвать отношения в этом году, то лучше подождать. В противном случае развод или не произойдет, или же состоится, но в итоге пара все равно помирится.

Планеты, которые влияют на эти два знака Зодиака, против развода в следующем году. Именно поэтому, если сделать это, могут начаться проблемы со здоровьем. Кроме того, астрологи предупреждают о финансовых трудностях, которые постигнут таких личностей в случае расставания. Жизнь может разрушиться просто на глазах — отношения с детьми, родными или ситуация на работе могут резко ухудшиться.

Как отмечают астрологи, если в этом году развестись Дева или Рыбы не успели, лучше сделать это только в 2027 году. Такой шаг поможет избежать многочисленных проблем. Кроме того, удастся разорвать отношения на приятной ноте и даже остаться друзьями с бывшим партнером.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты в 2026 году стоит жениться. Эти дни принесут счастье.

Также мы рассказывали о том, что предсказывал Нострадамус. Эти вещи могут произойти уже в 2026 году.

развод Астрология советы знаки Зодиака интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
