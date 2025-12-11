Відео
Головна Life Кому не можна розходитися у 2026 році — два знаки Зодіаку

Кому не можна розходитися у 2026 році — два знаки Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 17:37
Яким знакам Зодіаку не варто розходитись у 2026 — астрологи попередили
Чоловік тримає в руках розірване серце. Фото: Freepik

Розлучення — завжди нелегкий та енергозатратний процес. Однак у 2026 році для двох знаків Зодіаку він може стати ще складнішим та непередбачуванішим. Астрологи радять цим людям завершити стосунки до Нового року або ж зачекати до 2027. Це допоможе уникнути серйозних неприємностей, пов'язаних зі здоров'ям, роботою, фінансами та стосунками з близькими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кому не можна розлучатися у 2026 році

Астрологи зазначають, що двом знакам Зодіаку категорично не можна розлучатися у 2026 році. Йдеться про Діву і Риби. Якщо вони не встигли розірвати стосунки у цьому році, то краще зачекати. В іншому випадку розлучення або не відбудеться, або ж відбудеться, але в підсумку пара все одно помириться.

Планети, які впливають на ці два знаки Зодіаку, проти розлучення у наступному році. Саме тому, якщо зробити це, можуть початися проблеми зі здоров'ям. Крім того, астрологи попереджають про фінансові труднощі, що спіткають таких особистостей у разі розставання. Життя може зруйнуватися просто на очах — стосунки з дітьми, рідними чи ситуація на роботі можуть різко погіршати.

Як зазначають астрологи, якщо цього року розлучитися Діва чи Риби не встигли, краще зробити це аж у 2027 році. Такий крок допоможе уникнути численних негараздів. Крім того, вдасться розірвати стосунки на приємній ноті та навіть залишитися друзями з колишнім партнером.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати у 2026 році варто одружуватися. Ці дні принесуть щастя.

Також ми розповідали про те, що пророкував Нострадамус. Ці речі можуть статися вже у 2026 році.

розлучення Астрологія поради знаки Зодіаку цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
