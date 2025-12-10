Відео
Головна Life Найкращі дати для весілля у 2026 році — ці числа притягнуть щастя

Найкращі дати для весілля у 2026 році — ці числа притягнуть щастя

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 17:34
Коли робити весілля у 2026 році — найщасливіші дати
Чоловік та жінка одружуються. Фото: Pexels

Дата весілля може вплинути на сімейне щастя та стосунки у парі. Саме тому астрологи радять підійти до організації шлюбу відповідально. Варто знати, які числа у 2026 році принесуть щастя, й обрати одне з них, аби побудувати міцний союз.

Про це пише OBOZ.UA.

Читайте також:

Щасливі дати для весілля у 2026 році

Багато пар вважає, що дата весілля має особливе значення. І це дійсно так. Визначити найкращий день для вашого шлюбу допоможе астрологія. Під час вибору числа варто звертати увагу на Венеру — планету кохання та романтики. Найкращим варіантом будуть числа, коли Венера має позитивний зв'язок з Місяцем. Такі дні принесуть багато щастя.

Найщасливіші дати весілля на 2026 рік:

  • 1, 2, 7, 19, 26 та 27 січня;
  • 1, 2, 3, 6, 8 та 12 лютого;
  • 24 березня;
  • 1, 2, 7, 15 та 21 квітня;
  • 1, 2, 19 та 21 травня;
  • 1, 2, 12, 19 та 22 червня;
  • 1, 6, 15 та 19 серпня;
  • 2, 5 та 7 вересня;
  • 16, 17 та 29 листопада;
  • 1 та 18 грудня.

Для тих, хто хоче встигнути одружитися ще у 2025 році, астрологи також назвали кілька щасливих дат грудня:

  • 11;
  • 21;
  • 27;
  • 31.

Не варто одружуватися під час ретроградної Венери. У 2026 році вона триватиме з 24 жовтня по 13 листопада. Так само уникайте того, аби взяти шлюб під час ретроградного Меркурія у 2026 році — з 26 лютого до 20 березня, з 29 червня до 23-24 липня та з 24 жовтня до 13 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що може статися у 2026 році. Фахівці розтлумачили пророцтва Нострадамуса.

Також ми розповідали про те, хто зможе розбагатіти у 2026 році. Цей період буде найбільш успішним для кількох знаків Зодіаку.

весілля Астрологія числа Одруження дата
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
