Когда делать свадьбу в 2026 году — самые счастливые даты

Мужчина и женщина женятся. Фото: Pexels

Дата свадьбы может повлиять на семейное счастье и отношения в паре. Именно поэтому астрологи советуют подойти к организации брака ответственно. Стоит знать, какие числа в 2026 году принесут счастье, и выбрать одно из них, чтобы построить крепкий союз.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Счастливые даты для свадьбы в 2026 году

Многие пары считают, что дата свадьбы имеет особое значение. И это действительно так. Определить лучший день для вашего брака поможет астрология. При выборе числа стоит обращать внимание на Венеру - планету любви и романтики. Лучшим вариантом будут числа, когда Венера имеет положительную связь с Луной. Такие дни принесут много счастья.

Самые счастливые даты свадьбы на 2026 год:

1, 2, 7, 19, 26 и 27 января;

1, 2, 3, 6, 8 и 12 февраля;

24 марта;

1, 2, 7, 15 и 21 апреля;

1, 2, 19 и 21 мая;

1, 2, 12, 19 и 22 июня;

1, 6, 15 и 19 августа;

2, 5 и 7 сентября;

16, 17 и 29 ноября;

1 и 18 декабря.

Для тех, кто хочет успеть жениться еще в 2025 году, астрологи также назвали несколько счастливых дат декабря:

11;

21;

27;

31.

Не стоит жениться во время ретроградной Венеры. В 2026 году она продлится с 24 октября по 13 ноября. Так же избегайте того, чтобы жениться во время ретроградного Меркурия в 2026 году — с 26 февраля по 20 марта, с 29 июня по 23-24 июля и с 24 октября по 13 ноября.

