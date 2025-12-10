Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Лучшие даты для свадьбы в 2026 году — эти числа притянут счастье

Лучшие даты для свадьбы в 2026 году — эти числа притянут счастье

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 17:34
Когда делать свадьбу в 2026 году — самые счастливые даты
Мужчина и женщина женятся. Фото: Pexels

Дата свадьбы может повлиять на семейное счастье и отношения в паре. Именно поэтому астрологи советуют подойти к организации брака ответственно. Стоит знать, какие числа в 2026 году принесут счастье, и выбрать одно из них, чтобы построить крепкий союз.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Счастливые даты для свадьбы в 2026 году

Многие пары считают, что дата свадьбы имеет особое значение. И это действительно так. Определить лучший день для вашего брака поможет астрология. При выборе числа стоит обращать внимание на Венеру - планету любви и романтики. Лучшим вариантом будут числа, когда Венера имеет положительную связь с Луной. Такие дни принесут много счастья.

Самые счастливые даты свадьбы на 2026 год:

  • 1, 2, 7, 19, 26 и 27 января;
  • 1, 2, 3, 6, 8 и 12 февраля;
  • 24 марта;
  • 1, 2, 7, 15 и 21 апреля;
  • 1, 2, 19 и 21 мая;
  • 1, 2, 12, 19 и 22 июня;
  • 1, 6, 15 и 19 августа;
  • 2, 5 и 7 сентября;
  • 16, 17 и 29 ноября;
  • 1 и 18 декабря.

Для тех, кто хочет успеть жениться еще в 2025 году, астрологи также назвали несколько счастливых дат декабря:

  • 11;
  • 21;
  • 27;
  • 31.

Не стоит жениться во время ретроградной Венеры. В 2026 году она продлится с 24 октября по 13 ноября. Так же избегайте того, чтобы жениться во время ретроградного Меркурия в 2026 году — с 26 февраля по 20 марта, с 29 июня по 23-24 июля и с 24 октября по 13 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что может произойти в 2026 году. Специалисты растолковали пророчества Нострадамуса.

Также мы рассказывали о том, кто сможет разбогатеть в 2026 году. Этот период будет наиболее успешным для нескольких знаков Зодиака.

свадьба Астрология числа Женитьба дата
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации