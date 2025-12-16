Відео
Астрологи відповіли, чи буде 2026 рік вдалим для одруження

Астрологи відповіли, чи буде 2026 рік вдалим для одруження

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:35
Чи варто робити весілля у 2026 році — підказка від астрологів
Наречені та гості. Фото: Freepik

Під час планування весілля важливо організувати все — від образів молодят та вибору ресторану до дати, адже саме вона може вплинути на сімейне щастя та затишок. Астрологи пояснили, чи варто святкувати весілля у 2026 році та назвали найбільш вдалі дати для одруження.

Про це пише "Rock My Wedding".

Читайте також:

Чи варто одружуватися у 2026 році

Як пояснюють фахівці, у 2026 році зірки запропонують молодятам зовсім нову атмосферу порівняно з емоційною та трансформаційною енергією цього року. Це стане періодом відданості, стабільності та нового початку. Відтак 2026-й буде досить вдалим для одруження.

"Якщо 2025 рік був більше присвячений очищенню, зціленню та усвідомленню емоційної істини, то 2026 рік принесе сильну хвилю відданості та нового початку в коханні. Уявіть собі його як рік, коли стосунки справді рухатимуться вперед — з ясністю", — каже медіум Ті Джей Хіггс. 

Певні дні у 2026 році, згідно з астрологією, будуть особливо сприятливими для шлюбу. Ось деякі ключові дати:

  • 10-25 січня;
  • 1-12 лютого;
  • 14 лютого;
  • 10 та 24 квітня;
  • будь-які дні на початку травня;
  • 1-28 червня;
  • 26 липня;
  • 19-20 вересня;
  • після 14 листопада до кінця грудня.

Астрологи радять звернути особливу увагу на періоди ретроградного Меркурія. У ці дні краще не планувати весілля, адже це може призвести до проблем у спілкуванні та непорозумінь:

  • 26 лютого — 20 березня 2026 року (у Рибах);
  • 29 червня — 23 липня 2026 року (у Раку);
  • 24 жовтня — 13 листопада 2026 року (у Скорпіоні).

Шлюб у 2026 році принесе кохання та взаєморозуміння. Важливо лише обрати правильні дати, аби цей день став найщасливішим у житті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку заборонено розлучатися у 2026 році. Для них такий крок може стати провальним.

Також ми розповідали про те, які країни найкраще підходять для прожиття знакам Зодіаку. Астрологи назвали кращий варіант для кожного.

весілля Астрологія поради Одруження 2026 рік
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
