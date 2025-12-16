Чи варто робити весілля у 2026 році — підказка від астрологів

Астрологи відповіли, чи буде 2026 рік вдалим для одруження
Під час планування весілля важливо організувати все — від образів молодят та вибору ресторану до дати, адже саме вона може вплинути на сімейне щастя та затишок. Астрологи пояснили, чи варто святкувати весілля у 2026 році та назвали найбільш вдалі дати для одруження.
Про це пише "Rock My Wedding".
Чи варто одружуватися у 2026 році
Як пояснюють фахівці, у 2026 році зірки запропонують молодятам зовсім нову атмосферу порівняно з емоційною та трансформаційною енергією цього року. Це стане періодом відданості, стабільності та нового початку. Відтак 2026-й буде досить вдалим для одруження.
"Якщо 2025 рік був більше присвячений очищенню, зціленню та усвідомленню емоційної істини, то 2026 рік принесе сильну хвилю відданості та нового початку в коханні. Уявіть собі його як рік, коли стосунки справді рухатимуться вперед — з ясністю", — каже медіум Ті Джей Хіггс.
Певні дні у 2026 році, згідно з астрологією, будуть особливо сприятливими для шлюбу. Ось деякі ключові дати:
- 10-25 січня;
- 1-12 лютого;
- 14 лютого;
- 10 та 24 квітня;
- будь-які дні на початку травня;
- 1-28 червня;
- 26 липня;
- 19-20 вересня;
- після 14 листопада до кінця грудня.
Астрологи радять звернути особливу увагу на періоди ретроградного Меркурія. У ці дні краще не планувати весілля, адже це може призвести до проблем у спілкуванні та непорозумінь:
- 26 лютого — 20 березня 2026 року (у Рибах);
- 29 червня — 23 липня 2026 року (у Раку);
- 24 жовтня — 13 листопада 2026 року (у Скорпіоні).
Шлюб у 2026 році принесе кохання та взаєморозуміння. Важливо лише обрати правильні дати, аби цей день став найщасливішим у житті.
