Чи варто робити весілля у 2026 році — підказка від астрологів

Під час планування весілля важливо організувати все — від образів молодят та вибору ресторану до дати, адже саме вона може вплинути на сімейне щастя та затишок. Астрологи пояснили, чи варто святкувати весілля у 2026 році та назвали найбільш вдалі дати для одруження.

Чи варто одружуватися у 2026 році

Як пояснюють фахівці, у 2026 році зірки запропонують молодятам зовсім нову атмосферу порівняно з емоційною та трансформаційною енергією цього року. Це стане періодом відданості, стабільності та нового початку. Відтак 2026-й буде досить вдалим для одруження.

"Якщо 2025 рік був більше присвячений очищенню, зціленню та усвідомленню емоційної істини, то 2026 рік принесе сильну хвилю відданості та нового початку в коханні. Уявіть собі його як рік, коли стосунки справді рухатимуться вперед — з ясністю", — каже медіум Ті Джей Хіггс.

Певні дні у 2026 році, згідно з астрологією, будуть особливо сприятливими для шлюбу. Ось деякі ключові дати:

10-25 січня;

1-12 лютого;

14 лютого;

10 та 24 квітня;

будь-які дні на початку травня;

1-28 червня;

26 липня;

19-20 вересня;

після 14 листопада до кінця грудня.

Астрологи радять звернути особливу увагу на періоди ретроградного Меркурія. У ці дні краще не планувати весілля, адже це може призвести до проблем у спілкуванні та непорозумінь:

26 лютого — 20 березня 2026 року (у Рибах);

29 червня — 23 липня 2026 року (у Раку);

24 жовтня — 13 листопада 2026 року (у Скорпіоні).

Шлюб у 2026 році принесе кохання та взаєморозуміння. Важливо лише обрати правильні дати, аби цей день став найщасливішим у житті.

