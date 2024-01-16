Оптична ілюзія: лише 1% знайдуть м'яч серед усміхнених панд за 10 секунд

Знайдіть футбольний м'яч. Малюнок: Bright Side

Ця хитромудра ілюзія перевіряє зір найуважніших глядачів. Встановіть таймер на 10 секунд та спробуйте знайти футбольний м'яч серед багатьох усміхнених панд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Усе готово?

На старт, увага, марш!

Чи встигли ви знайти футбольний м'яч до закінчення часу?

Хто встиг, дайте собі заслужену нагороду. Тепер ви входите в 1% тих, хто переміг ілюзію.

Тим, хто не зміг знайти футбольний м'яч вчасно, не варто засмучуватися. Знову встановіть таймер та спробуйте з другої спроби.

Все ще не вдається?

Дайте собі трохи більше простору і збільште час до 15 секунд, а потім збільшуйте з 5-секундним інтервалом, поки не зможете підкорити цю головоломку.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.