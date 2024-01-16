Оптична ілюзія: лише 1% знайдуть м'яч серед усміхнених панд за 10 секунд

Чи схожий футбольний м'яч на панду — лише 1% розбираються з цим за 10 секунд
Ця хитромудра ілюзія перевіряє зір найуважніших глядачів. Встановіть таймер на 10 секунд та спробуйте знайти футбольний м'яч серед багатьох усміхнених панд.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Панди та м'яч"
Усе готово?
На старт, увага, марш!
Чи встигли ви знайти футбольний м'яч до закінчення часу?
Хто встиг, дайте собі заслужену нагороду. Тепер ви входите в 1% тих, хто переміг ілюзію.
Тим, хто не зміг знайти футбольний м'яч вчасно, не варто засмучуватися. Знову встановіть таймер та спробуйте з другої спроби.
Все ще не вдається?
Дайте собі трохи більше простору і збільште час до 15 секунд, а потім збільшуйте з 5-секундним інтервалом, поки не зможете підкорити цю головоломку.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.
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