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Чи схожий футбольний м'яч на панду — лише 1% розбираються з цим за 10 секунд

16 січня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише 1% знайдуть м'яч серед усміхнених панд за 10 секунд
Знайдіть футбольний м'яч. Малюнок: Bright Side
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця хитромудра ілюзія перевіряє зір найуважніших глядачів. Встановіть таймер на 10 секунд та спробуйте знайти футбольний м'яч серед багатьох усміхнених панд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Усе готово?

На старт, увага, марш!

Чи встигли ви знайти футбольний м'яч до закінчення часу?

Хто встиг, дайте собі заслужену нагороду. Тепер ви входите в 1% тих, хто переміг ілюзію.

Тим, хто не зміг знайти футбольний м'яч вчасно, не варто засмучуватися. Знову встановіть таймер та спробуйте з другої спроби.

Все ще не вдається?

Дайте собі трохи більше простору і збільште час до 15 секунд, а потім збільшуйте з 5-секундним інтервалом, поки не зможете підкорити цю головоломку.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест

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