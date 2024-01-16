Оптическая иллюзия: всего 1% найдут мяч среди улыбающихся панд за 10 секунд

Похож ли футбольный мяч на панду — только 1% разбираются с этим за 10 секунд
Эта хитроумная иллюзия проверяет зрение самых внимательных игроков. Установите таймер на 10 секунд и попробуйте найти футбольный мяч среди многих улыбающихся панд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Панды и мяч"
Все готово?
На старт, внимание, марш!
Успели ли вы найти футбольный мяч к истечению времени?
Кто успел, дайте себе заслуженную награду. Теперь вы входите в 1% победивших иллюзию.
Тем, кто не смог найти футбольный мяч вовремя, не стоит расстраиваться. Снова установите таймер и попробуйте со второй попытки.
Все еще не удается?
Дайте себе немного больше пространства и увеличьте время до 15 секунд, а затем увеличивайте с 5-секундным интервалом, пока не сможете покорить эту головоломку.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти на рисунке четырех скрытых животных, а также пять лимонов, спрятанных среди цыплят.
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