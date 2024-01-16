Оптическая иллюзия: всего 1% найдут мяч среди улыбающихся панд за 10 секунд

Найдите футбольный мяч. Рисунок: Bright Side

Эта хитроумная иллюзия проверяет зрение самых внимательных игроков. Установите таймер на 10 секунд и попробуйте найти футбольный мяч среди многих улыбающихся панд.

Головоломку предложила The Sun.

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Все готово?

На старт, внимание, марш!

Успели ли вы найти футбольный мяч к истечению времени?

Кто успел, дайте себе заслуженную награду. Теперь вы входите в 1% победивших иллюзию.

Тем, кто не смог найти футбольный мяч вовремя, не стоит расстраиваться. Снова установите таймер и попробуйте со второй попытки.

Все еще не удается?

Дайте себе немного больше пространства и увеличьте время до 15 секунд, а затем увеличивайте с 5-секундным интервалом, пока не сможете покорить эту головоломку.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке четырех скрытых животных, а также пять лимонов, спрятанных среди цыплят.