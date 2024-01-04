Чи варто приймати заспокійливе під час обстрілів, — Комаровський

Лікар Євген Комаровський. Фото: google.com

Деякі седативні препарати можуть "гальмувати" організм, тому, якщо людина не перебуває в максимально безпечному місці під час обстрілу, вживати їх не варто. Інші заспокійливі працюють лише за рахунок ефекту плацебо.

Про це повідомив доктор Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE.

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Заспокійливі препарати "гальмують" організм. Після чого рухи можуть бути не такими спритними та швидкими.

"Вони порушують координацію рухів. Імовірність того, що людина, наївшись "Гідазепама" послизнеться, впаде і розіб'є собі голову, досить висока", — сказав доктор Комаровський.

Тому, якщо людині необхідно кудись бігти, ховатися або активно рухатися, краще уникати цих препаратів.

А от щодо таких препаратів, як корвалол, валокордин — вони ефективні за рахунок того, що до їх складу входять барбітурати.

"Це снодійні препарати, у них теж є дуже погані ефекти щодо впливу на коорднацію, рухи і так далі", — повідомив пан Євген.

Найкраще, на думку лікаря, допомагає присутність адекватних людей поруч, які можуть допомогти та заспокоїти.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав пораду українцям, що потрібно одягати в мінливу погоду, щоб почуватися комфортно.