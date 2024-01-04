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Стоит ли принимать успокоительное во время обстрелов, — Комаровский

4 января 2024 14:15
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Стоит ли принимать успокоительное во время обстрелов, — Комаровский
Врач Евгений Комаровский. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Некоторые седативные препараты могут "тормозить" организм, так что, если человек не находится в максимально безопасном месте во время обстрела, принимать их не стоит. Другие же успокоительные работают лишь за счет эффекта плацебо.

Об этом сообщил доктор Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.

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Прием успокоительных во время обстрелов

Успокоительные препараты оказывают на организм "тормозящее" действие. После чего движений могут быть не такими ловкими и быстрыми.

"Они нарушают координацию движений. Вероятность того, что человек, наевшись "Гидазепама", поскользнется, упадет и разобьет себе голову, достаточно высока", — сказав доктор Комаровский.

Так что, если человеку необходимо куда-то бежать, прятаться или активно двигаться, лучше этих препаратов избегать.

А вот что касается таких препаратов, как корвалол, валокордин — они эффективны за счет того, что в их состав сходят барбитураты.

"Это снотворные препараты, у них тоже есть очень нехорошие эффекты в плане влияния на коорднацию, движения и так далее", — сообщил пан Евгений. 

Лучше всего, по мнению доктора, помогает присутствие адекватных людей рядом, которые могут помочь и успокоить.

Напомним, доктор Комаровский дал совет украинцам что нужно надевать в переменчивую погоду, чтобы чувствовать себя комфортно.

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