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Як правильно одягатися взимку при мінливій погоді — Камаровський дав поради

20 грудня 2023 23:22
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Козюк Тетяна
редактор
Як правильно одягатися взимку при мінливій погоді — Камаровський дав поради
Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Наразі погода в Україні змінюється мало не щоденно. У такому випадку перед українцями виступає проблема — як правильно одягатися, щоб відчувати себе комфортно та не застудитися?

Відповідні поради щодо цього дав український лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Як пояснює Євген Комаровський, значення цього питання дещо переоцінене. Головною проблемою, незалежно від віку, є надлишок одягу. Втім, універсальне правило — багатошаровість. 

"Не один товстий светр, а краще два тонких, щоб завжди можна було щось зняти. Люди найчастіше мерзнуть від того, що вони потіють. Тому потрібно менше одягу", — каже лікар. 

Дуже важливо, за словами фахівця, приділяти увагу тим ділянкам тіла, де обмежений кровообіг — руки та ноги. 

"Боронь Боже в мороз вийти в тісному взутті, непромокальному взутті. Це все не проблема і коштує це не так дорого", — додає Комаровський. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявив, що, бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід. 

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