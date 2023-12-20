Як правильно одягатися взимку при мінливій погоді — Камаровський дав поради

Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: соцмережі

Наразі погода в Україні змінюється мало не щоденно. У такому випадку перед українцями виступає проблема — як правильно одягатися, щоб відчувати себе комфортно та не застудитися?

Відповідні поради щодо цього дав український лікар-педіатр Євген Комаровський в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Як пояснює Євген Комаровський, значення цього питання дещо переоцінене. Головною проблемою, незалежно від віку, є надлишок одягу. Втім, універсальне правило — багатошаровість.

"Не один товстий светр, а краще два тонких, щоб завжди можна було щось зняти. Люди найчастіше мерзнуть від того, що вони потіють. Тому потрібно менше одягу", — каже лікар.

Дуже важливо, за словами фахівця, приділяти увагу тим ділянкам тіла, де обмежений кровообіг — руки та ноги.

"Боронь Боже в мороз вийти в тісному взутті, непромокальному взутті. Це все не проблема і коштує це не так дорого", — додає Комаровський.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявив, що, бажаючи зміцнити імунітет в зимовий період, люди відразу згадують про існування вітаміну С та вдаються до різноманітних способів: їдять цитрусові, п'ють у великих кількостях апельсиновий сік чи навіть переходять до вживання спеціальних пігулок. Втім, вітамін С жодним чином не пов'язаний з укріпленням організму — це маркетинговий хід.