Как правильно одеваться зимой при переменной погоде — Камаровский дал советы

Врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото: соцсети

Сейчас погода в Украине меняется чуть ли не ежедневно. В таком случае перед украинцами выступает проблема: как правильно одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно и не простудиться?

Соответствующие советы по этому поводу дал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью для Новини.LIVE.

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Как объясняет Евгений Комаровский, значение этого вопроса несколько переоценено. Главной проблемой, независимо от возраста, является избыток одежды. Впрочем, универсальное правило — многослойность.

"Не один толстый свитер, а лучше два тонких, чтобы всегда можно было что-то снять. Люди чаще всего мерзнут от того, что они потеют. Поэтому нужно меньше одежды", — говорит врач.

Очень важно, по словам специалиста, уделять внимание тем участкам тела, где ограничено кровообращение, — руки и ноги.

"Упаси Боже, в мороз выйти в тесной обуви, непромокаемой обуви. Это все не проблема и стоит это не так дорого", — добавляет Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский заявил, что, желая укрепить иммунитет в зимний период, люди сразу вспоминают о существовании витамина С и прибегают к разным способам: едят цитрусовые, пьют в больших количествах апельсиновый сок или даже переходят к употреблению специальных таблеток. Впрочем, витамин С никоим образом не связан с укреплением организма — это маркетинговый ход.