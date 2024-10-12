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Чому коти люблять облизувати ваше обличчя — неочікувана відповідь від експертів

12 жовтня 2024 07:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Експерти пояснили, чому коти люблять облизувати ваше обличчя
Кіт облизує обличчя чоловіка. Фото: broomfieldvet
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Багато власників котів, безсумнівно, знайомі з відчуттям шершавого язика свого пухнастого друга на своєму обличчі. Для декого це милий момент, інші ж можуть відчувати легке роздратування, а для когось це взагалі неприйнятно. Проте багато хто з нас замислюється: чому мій кіт облизує моє обличчя?

На це питання відповіли експерти порталу thecatsite.

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Чому коти облизують ваше обличчя

Причин такої поведінки є безліч, більшість з яких пов'язані з природними інстинктами. Отже, чому ж кіт обирає ваші щоки для своїх ласкавих облизувань?

  • Дослідження довкілля. Коти облизують, щоб вивчати запахи, що їх оточують. Їхній шершавий язик допомагає збирати інформацію про все, що викликає їхню цікавість.
  • Потреба в увазі. Якщо ваш кіт нудьгує або прагне вашої уваги, облизування може бути способом спілкування з вами.
  • Вияв прив’язаності. Облизуючи вас, кіт демонструє свою любов і довіру, підкреслюючи свою прив’язаність до вас.
  • Членство в клані. Для кота ви є частиною його родини. Облизування — це спосіб навчити вас котячим нормам спілкування.
  • Позначення території. Коти мають властивість помічати свою територію, а вас вважають її частиною.

Спостерігаючи за котами, можна помітити, що у своєму спілкуванні вони часто облизують одне одного. Це може бути способом "зчитування" запахів або навіть актом догляду за молодшими членами їхньої групи.

Проте, якщо ваш кіт занадто часто облизує ваше обличчя або робить це настирливо, це може бути приводом для занепокоєння. Варто звернутися до ветеринара, адже така поведінка може свідчити про стрес або інші проблеми зі здоров'ям.

Зазвичай облизування — це знак ніжності та прив’язаності між котом і його опікуном. Якщо вас розбудив шершавий язик вашого улюбленця, це може свідчити про те, що він відчуває себе в безпеці та затишку поруч із вами та прагне це висловити.

Як реагувати на котяче облизування

Облизувати котика у відповідь не варто, але погладити або почухати вашого улюбленця — це чудовий спосіб продемонструвати взаємність. Водночас слід звертати увагу на своє здоров’я та стан вашого кота, адже у разі ослабленого імунітету може виникнути ризик передачі захворювань.

Раніше ми повідомляли, що означає, коли коти лягають на хворе місце.

Нагадаємо, вчені розкрили загадку, чому коти бояться огірків. Якщо тварина бачить цей зелений овоч біля себе, то просто відстрибує від нього, як від полум'я. 

тварини Україна домашні тварини люди кіт

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