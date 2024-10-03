Чому коти лягають на хворе місце на тілі людини — пояснення

Кіт. Фото: Pexels

З давніх часів існувала віра в те, що коти мають здатність лікувати різні недуги. Люди вірили, що ці тварини інстинктивно знаходять хворе місце на тілі та лягають на нього. Через певний час після цього можна було відчути полегшення.

ТСН.ua пояснило, чому коли коти лягають на хворе місце.

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Чому коти лягають на хворе місце на тілі людини

За результатами одного з досліджень, фізичне здоров'я власників котів значно краще порівняно з тими, хто не має цих домашніх тварин. Вони сприяють зниженню рівня стресу та допомагають боротися з депресією.

Існує переконання, що якщо налагодити з котом довірливі та дружні стосунки, він здатен виявляти проблемні ділянки на тілі свого господаря та "лікувати" їх. У випадку серйозної хвороби тварина може тривалий час залишатися поруч з людиною.

Є певні хвороби, які, згідно з деякими твердженнями, коти можуть допомогти лікувати:

серцево-судинні захворювання — існує чимало історій про те, як кішки рятували своїх господарів від гіпертонії чи серцевого нападу, коти відчувають, коли людина роздратована чи напружена, а тому одразу підходять до неї і починають лащитися;

стрес — коти знімають втому, стрес та навіть мігрень, а ще можуть привести до норми артеріальний тиск, коли людина гладить кішку, вона поступово заспокоюється;

недуги, пов'язані з ШКТ — гладити пухнастого улюбленця корисно для травної системи, а ще коти допомагають впоратися з хворобами сечостатевої системи.

Окрім того, коти сприяють збільшенню тривалості життя. Дослідження показали, що люди, які мають кішок, живуть на десять років довше. Крім цього, у них спостерігаються значно кращі показники артеріального тиску та рівня холестерину.

Чи справді кіт "лікує", коли лежить на хворому місці

Коти не здатні вловлювати, де в людини виникає біль, але їхня поведінка може бути пов'язана з теплом, яке виділяється хворими ділянками. Коли є запалене місце, температура в цій області підвищується, а тварини віддають перевагу теплим поверхням.

Забиті місця або хворі спини також є теплими ділянками, на яких ваш улюбленець може комфортно відпочивати. Якщо між котом та його власником встановлено особливий зв'язок, то тварина може відчути, яка температура тіла є нормальною для людини і який у неї природний запах.

Коли господар застуджується чи хворіє, запах і температура його тіла змінюються. Домашній улюбленець не розуміє, що саме відбувається, але відчуває ці зміни.

Нагадаємо, кішки є досить незалежними тваринами, але в більшості випадків вони обирають спати поряд зі своїм господарем. Таке рішення є не лише ознакою любові і прив'язаності.

Раніше ми писали про те, що вчені розкрили загадку, чому коти бояться огірків. Якщо тварина бачить цей зелений овоч біля себе, то просто відстрибує від нього, як від полум'я.