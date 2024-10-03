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Что значит, когда коты ложатся на больное место — объяснение

3 октября 2024 07:03
Аркадий Пастула - Редактор
Почему коты ложатся на больное место на теле человека — объяснение
Кот. Фото: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

С давних времен существовала вера в то, что коты обладают способностью лечить разные недуги. Люди верили, что эти животные инстинктивно находят больное место на теле и ложатся на него. Через некоторое время после этого можно было почувствовать облегчение.

ТСН.ua объяснило, почему когда коты ложатся на больное место.

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Почему коты ложатся на больное место на теле человека

По результатам одного из исследований, физическое здоровье владельцев кошек гораздо лучше по сравнению с теми, кто не имеет этих домашних животных. Они способствуют снижению уровня стресса и помогают бороться с депрессией.

Существует убеждение, что если наладить с котом доверительные и дружеские отношения, он способен выявлять проблемные участки на теле своего хозяина и "лечить" их. В случае серьезной болезни животное может длительное время оставаться рядом с человеком.

Есть определенные болезни, которые, согласно некоторым утверждениям, коты могут помочь лечить:

  • сердечно-сосудистые заболевания — существует немало историй о том, как кошки спасали своих хозяев от гипертонии или сердечного приступа, коты чувствуют, когда человек раздражен или напряжен, а потому сразу подходят к нему и начинают ластиться;
  • стресс — коты снимают усталость, стресс и даже мигрень, а еще могут привести в норму артериальное давление, когда человек гладит кошку, он постепенно успокаивается;
  • недуги, связанные с ЖКТ — гладить пушистого питомца полезно для пищеварительной системы, а еще коты помогают справиться с болезнями мочеполовой системы.

Кроме того, коты способствуют увеличению продолжительности жизни. Исследования показали, что люди, которые имеют кошек, живут на десять лет дольше. Кроме этого, у них наблюдаются значительно лучшие показатели артериального давления и уровня холестерина.

Действительно ли кот "лечит", когда лежит на больном месте

Коты не способны улавливать, где у человека возникает боль, но их поведение может быть связано с теплом, которое выделяется больными участками. Когда есть воспаленное место, температура в этой области повышается, а животные предпочитают теплые поверхности. 

Ушибы или больные спины также являются теплыми участками, на которых ваш любимец может комфортно отдыхать. Если между котом и его владельцем установлена особая связь, то животное может почувствовать, какая температура тела является нормальной для человека и какой у него естественный запах. 

Когда хозяин простужается или болеет, запах и температура его тела меняются. Домашний любимец не понимает, что именно происходит, но чувствует эти изменения.

Напомним, кошки являются достаточно независимыми животными, но в большинстве случаев они выбирают спать рядом со своим хозяином. Такое решение является не только признаком любви и привязанности.

Ранее мы писали о том, что ученые раскрыли загадку, почему коты боятся огурцов. Если животное видит этот зеленый овощ возле себя, то просто отпрыгивает от него, как от пламени.

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