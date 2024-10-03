Почему коты ложатся на больное место на теле человека — объяснение

Что значит, когда коты ложатся на больное место — объяснение
С давних времен существовала вера в то, что коты обладают способностью лечить разные недуги. Люди верили, что эти животные инстинктивно находят больное место на теле и ложатся на него. Через некоторое время после этого можно было почувствовать облегчение.
ТСН.ua объяснило, почему когда коты ложатся на больное место.
Почему коты ложатся на больное место на теле человека
По результатам одного из исследований, физическое здоровье владельцев кошек гораздо лучше по сравнению с теми, кто не имеет этих домашних животных. Они способствуют снижению уровня стресса и помогают бороться с депрессией.
Существует убеждение, что если наладить с котом доверительные и дружеские отношения, он способен выявлять проблемные участки на теле своего хозяина и "лечить" их. В случае серьезной болезни животное может длительное время оставаться рядом с человеком.
Есть определенные болезни, которые, согласно некоторым утверждениям, коты могут помочь лечить:
- сердечно-сосудистые заболевания — существует немало историй о том, как кошки спасали своих хозяев от гипертонии или сердечного приступа, коты чувствуют, когда человек раздражен или напряжен, а потому сразу подходят к нему и начинают ластиться;
- стресс — коты снимают усталость, стресс и даже мигрень, а еще могут привести в норму артериальное давление, когда человек гладит кошку, он постепенно успокаивается;
- недуги, связанные с ЖКТ — гладить пушистого питомца полезно для пищеварительной системы, а еще коты помогают справиться с болезнями мочеполовой системы.
Кроме того, коты способствуют увеличению продолжительности жизни. Исследования показали, что люди, которые имеют кошек, живут на десять лет дольше. Кроме этого, у них наблюдаются значительно лучшие показатели артериального давления и уровня холестерина.
Действительно ли кот "лечит", когда лежит на больном месте
Коты не способны улавливать, где у человека возникает боль, но их поведение может быть связано с теплом, которое выделяется больными участками. Когда есть воспаленное место, температура в этой области повышается, а животные предпочитают теплые поверхности.
Ушибы или больные спины также являются теплыми участками, на которых ваш любимец может комфортно отдыхать. Если между котом и его владельцем установлена особая связь, то животное может почувствовать, какая температура тела является нормальной для человека и какой у него естественный запах.
Когда хозяин простужается или болеет, запах и температура его тела меняются. Домашний любимец не понимает, что именно происходит, но чувствует эти изменения.
Напомним, кошки являются достаточно независимыми животными, но в большинстве случаев они выбирают спать рядом со своим хозяином. Такое решение является не только признаком любви и привязанности.
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