Чому виникає раннє пробудження о 04:00 та як позбутися цієї звички

Дівчина спить. Фото ілюстративне: vikna.tv

Люди, які засинають близько 23:00, можуть бути схильні до пробуджень о четвертій ранку. Річ у тім, що приблизно за чотири чи п'ять годин після того, як людина заснула, її сон стає менш глибоким. У такій фазі сну зростає ймовірність прокидання.

Як повідомляє Independent, так вважає фахівець зі сну Ліза Артіс.

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"Сном керує наш внутрішній годинник або циркадний ритм. Один із найважливіших і найвідоміших циркадних ритмів — цикл сну і неспання. Сон регулюється рівнями двох гормонів: мелатоніну і кортизолу, які слідують регулярному 24-годинному графіку. Мелатонін допомагає заснути, а кортизол — прокинутися", — зазначила Артіс.

Лікар Маріям Х. Малик радить перед сном приділити час заспокійливим заняттям: читанню, прослуховуванню класичної музики, релаксації або медитації. За дві години до сну варто відкласти телефон, адже синє світло від електронних пристроїв може пригнічувати вироблення мелатоніну. Також негативно впливають на сон кофеїн, жирна їжа, алкоголь, цукор, дефіцит магнію або вітамінів групи B. Залежить сон і від таких факторів як вік і менопауза.

"З віком режим сну змінюється, і різні чинники можуть сприяти порушенням у літніх людей. До деяких причин належать зміни циркадного ритму, зниження вироблення мелатоніну, захворювання або приймання ліків... Рівень естрогену починає падати до і під час менопаузи. Це може викликати порушення гормону мелатоніну, що сприяє сну", — пояснила лікар.

Для покращення сну фахівці радять уникати стресів, займатися перед сном медитацією та включити до раціону продукти з високим вмістом фітоестрогенів: сочевицю, квасолю, нут, тофу, шпинат, броколі.

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