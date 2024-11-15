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Почему люди просыпаются в 04:00 и как избавиться от этой привычки

15 ноября 2024 07:03
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Почему возникает раннее пробуждение в 04:00 и как избавиться от этой привычки
Девушка спит. Фото иллюстративное: vikna.tv
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Люди, которые засыпают около 23:00, могут быть подвержены пробуждениям в четыре утра. Дело в том, что примерно через четыре или пять часов после того, как человек заснул, его сон становится менее глубоким. В такой фазе сна растет вероятность пробуждения.

Как сообщает Independent, так считает специалист по сну Лиза Артис.

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"Сном управляют наши внутренние часы или циркадный ритм. Один из важнейших и самых известных циркадных ритмов — цикл сна и бодрствования. Сон регулируется уровнями двух гормонов: мелатонина и кортизола, которые следуют регулярному 24-часовому графику. Мелатонин помогает заснуть, а кортизол — проснуться", — отметила Артис.

Врач Мариям Х. Малик советует перед сном уделить время успокаивающим занятиям: чтению, прослушиванию классической музыки, релаксации или медитации. За два часа до сна следует отложить телефон, ведь синий свет от электронных устройств может подавлять выработку мелатонина. Также отрицательно влияют на сон кофеин, жирная пища, алкоголь, сахар, дефицит магния или витаминов группы B. Зависит сон и от таких факторов, как возраст и менопауза.

"С возрастом режим сна меняется, и разные факторы могут способствовать нарушениям у пожилых людей. К некоторым причинам относятся изменения циркадного ритма, снижение выработки мелатонина, заболевания или прием лекарств... Уровень эстрогена начинает падать до и во время менопаузы. Это может вызвать нарушения гормона мелатонина, способствующего сну", — объяснила врач.

Для улучшения сна специалисты советуют избегать стрессов, заниматься перед сном медитацией и включить в рацион продукты с высоким содержанием фитоэстрогенов: чечевицу, фасоль, нут, тофу, шпинат, брокколи.

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Напомним, в МОЗ объяснили, почему кофе может не бодрить, а наоборот вызывать сонливость. В частности, такое происходит из-за дефицита сна или изменения уровня сахара в крови.

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