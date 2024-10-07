Чому після вживання кави може замість бадьорості виникнути сонливість

Дівчина з горнятком кави. Фото ілюстративне: freepik.com

Чимало людей вважають каву джерелом бадьорості та починають ранок із філіжанки цього напою. Однак не все так однозначно. Є випадки, коли кава, навпаки, може спровокувати сонливість.

Про це в неділю, 6 жовтня, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Помірні порції кави підвищують частоту серцевих скорочень, тиск та енергію. Причиною такого впливу є кофеїн, який міститься в напої. Протилежний ефект може виникнути через особливі стани організму.

За яких умов після кави підвищується сонливість:

через дефіцит сну;

унаслідок зневоднення після вживання надмірної кількості кави;

через індивідуальну, генетично обумовлену реакцію;

через зміну рівня цукру у крові, адже кава натщесерце може провокувати інсулінову резистентність і порушувати обмін глюкози в організмі.

Раніше дієтолог Арія Кемпбелл-Данеш пояснила, чому людям часто хочеться випити кави. За її словами, звичка пити кавові напої свідчить про потребу в енергії або дефіцит заліза в організмі.

Також ми повідомляли, що означає, коли людині хочеться шоколаду. Виявляється, що це може бути ознакою дефіциту важливих поживних речовин в організмі.