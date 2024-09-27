Якщо хочеться шоколаду, що це значить — пояснення вчених

Дівчина ласує шоколадкою. Фото: Freepik

Сильне бажання спожити певні продукти може вказувати на дефіцит важливих поживних речовин в організмі. Це може впливати на самопочуття та навіть на здоров'я.

Про це пише Daily Mail з посиланням на дослыдження британський вчених.

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Чому дуже хочеться шоколаду

Якщо вам хочеться шоколаду, це може свідчити про нестачу магнію, важливого для здоров’я шкіри, волосся та загального самопочуття.

Професор Нікола Лоу з університету Центрального Ланкаширу пояснює, що надмірне споживання алкоголю, чаю, кави та газованих напоїв може знижувати рівень магнію в організмі.

Щоб відновити баланс, експерти рекомендують обирати темний шоколад із вмістом какао не менше 75%, оскільки такий продукт має більше магнію і менше цукру.

Окрім того, у раціон варто додати горіхи, особливо бразильські, коричневий рис, хліб з непросіяного борошна та насіння гарбуза.

Це допоможе не лише втамувати тягу до солодкого, але й підтримати організм на належному рівні, запобігаючи серйозним наслідкам від нестачі магнію.

Також у нашому матеріалі можна дізнатися, чим корисний чорний шоколад, та як насправді він впливає на тиск.

Ми також писали, що постійне бажання з'їсти чогось солоденького не є ознакою якоїсь хвороби. Проте це певна ознака того, що треба братись за свій психологічний та фізичний стан, адже вживання цукру давно визначено лікарями, як погана звичка.