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Что значит, когда человеку очень хочется шоколада — объяснение ученных

27 сентября 2024 07:03
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Если хочется шоколада, что это значит — объяснение ученых
Девушка лакомится шоколадкой. Фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Сильное желание употребить некоторые продукты может указывать на дефицит важных питательных веществ в организме. Это может влиять на самочувствие и даже здоровье.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования британских ученых.

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Почему очень хочется шоколада

Если вам хочется шоколада, это может свидетельствовать о недостатке магния, важного для здоровья кожи, волос и общего самочувствия.

Профессор Никола Лоу из университета Центрального Ланкашира объясняет, что чрезмерное потребление алкоголя, чая, кофе и газированных напитков может снижать уровень магния в организме.

Чтобы восстановить баланс, эксперты рекомендуют выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 75%, поскольку у такого продукта больше магния и меньше сахара.

Кроме того, в рацион следует добавить орехи, особенно бразильские, коричневый рис, хлеб из непросеянной муки и семена тыквы.

Это поможет не только утолить тягу к сладкому, но и поддержать организм на должном уровне, предотвращая серьезные последствия от недостатка магния.

Также в нашем материале можно узнать, чем полезен черный шоколад, и как он влияет на давление.

Мы также писали, что постоянное желание съесть чего-нибудь сладенького не является признаком какой-либо болезни. Однако это определенный признак того, что нужно браться за свое психологическое и физическое состояние, ведь употребление сахара давно определено врачами как плохая привычка.

сахар сладости ученые еда шоколад

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