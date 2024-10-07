Почему после употребления кофе может вместо бодрости возникнуть сонливость

Девушка с чашкой кофе. Фото иллюстративное: freepik.com

Многие считают кофе источником бодрости и начинают утро с чашки этого напитка. Однако не все столь однозначно. Есть случаи, когда кофе, наоборот, может спровоцировать сонливость.

Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Умеренные порции кофе повышают частоту сердечных сокращений, давление и энергию. Причиной такого воздействия является кофеин, содержащийся в напитке. Противоположный эффект может возникнуть из-за особых состояний организма.

При каких условиях после кофе повышается сонливость:

из-за дефицита сна;

вследствие обезвоживания после употребления чрезмерного количества кофе;

через индивидуальную, генетически обусловленную реакцию;

из-за изменения уровня сахара в крови, ведь кофе натощак может провоцировать инсулиновую резистентность и нарушать обмен глюкозы в организме.

Ранее диетолог Ария Кэмпбелл-Данеш объяснила, почему людям часто хочется выпить кофе. По ее словам, привычка пить кофейные напитки свидетельствует о потребности в энергии или дефиците железа в организме.

Также мы сообщали, что означает, когда человеку хочется шоколада. Оказывается, это может быть признаком дефицита важных питательных веществ в организме.