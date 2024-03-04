Чому в СРСР всюди висаджували тополі — несподівані причини

Процес висадження тополі в період СРСР. Фото: Pinterest

Сьогодні у містах, які багато років тому були у складі СРСР, важко не зустріти багато одних і тих самих дерев. Йдеться про тополі, які в період цвітіння виділяють пух, а він, в свою чергу, провокує виникнення алергічної реакції у людей, але варто знати, навіщо тоді висаджували ці дерева.

Про це розповідає "УНІАН".

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Навіщо в СРСР активно садили тополі

Пік висадки цих дерев прийшовся на 1950-ті роки, коли країну відбудовували після Другої світової війни. Тоді саме Йосип Сталін наказав висаджувати тополі, щоб озеленити велику територію. Це робили через те, що ці дерева не потрібно сильно доглядати, вони швидко ростуть, прикривають руїни і є унікальним природним фільтром.

До того ж завдяки пірамідальній формі тополі можна садити на близькій відстані одна від одної.

Велика кількість тополей біля дороги. Фото: Pinterest

Які переваги мають тополі

По-перше, ці дерева здатні боротися з високим рівнем загазованості, поглинаючи шкідливі викиди у навколишнє середовище, через що їх і садили біля доріг. До того ж тополі віддають багато кисню у повітря, якого вистачить чотирьом дорослим людям.

Які недоліки мають тополі

У період існування СРСР люди так поспішали, що не відібрали саджанці, які виділяють пух. Саме через цю серйозну помилку сьогодні, коли ці тополі починають цвісти, скрізь пролітає їхній пух. Він, в свою чергу, проникає у дихальні шляхи і провокує виникнення алергічних реакцій.

Пух на тополі, який викликає алергію. Фото: Alamy

До того ж пух має високу здатність горіти, через що може виникнути серйозна пожежа. Також дерева, які посадили ще у період існування Радянського Союзу, настільки високі, що інколи їхні гілки падають і рвуть дроти. Саме з цієї причини старі дерева сьогодні вирубують.

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