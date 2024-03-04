Почему в СССР повсюду высаживали тополи — неожиданные причины

Процесс высадки тополя в период СССР. Фото: Pinterest

Сегодня в городах, которые много лет назад были в составе СССР, тяжело не встретить много одних и тех же деревьев. Речь идет о тополях, которые в период цветения выделяют пух, а он, в свою очередь, провоцирует возникновение аллергической реакции у людей, но стоит знать, зачем тогда высаживали эти деревья.

Об этом рассказывает "УНИАН".

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Зачем в СССР активно сажали тополи

Пик высадки этих деревьев пришелся на 1950-е годы, когда страну отстраивали после Второй мировой войны. Тогда именно Иосиф Сталин приказал высаживать тополя, чтобы озеленить огромную территорию. Это делали из-за того, что за этими деревьями не нужно сильно ухаживать, они быстро растут, прикрывают руины и являются уникальным природным фильтром.

К тому же благодаря пирамидальной форме тополи можно сажать на близком расстоянии друг от друга.

Большое количество тополей у дороги. Фото: Pinterest

Какие преимущества имеют тополи

Во-первых, эти деревья способны бороться с высоким уровнем загазованности, поглощая вредные выбросы в окружающую среду, из-за чего их и сажали у дорог. К тому же тополи отдают много кислорода в воздух, которого хватит четырем взрослым людям.

Какие недостатки имеют тополи

В период существования СССР люди так спешили, что не отобрали саженцы, выделяющие пух. Именно из-за этой серьезной ошибки сегодня, когда эти тополя начинают цвести, везде пролетает их пух. Он, в свою очередь, проникает в дыхательные пути и провоцирует возникновение аллергических реакций.

Пух на тополе, вызывающий аллергию. Фото: Alamy

К тому же пух обладает высокой способностью гореть, из-за чего может возникнуть серьезный пожар. Также деревья, которые посадили еще в период существования Советского Союза, настолько высоки, что иногда ветки падают и рвут провода. Именно по этой причине старые деревья сегодня вырубают.

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