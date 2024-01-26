Які чотири знаки Зодіаку будуть самотніми в 2024 році — кому не пощастить

Жінка, яка самотньо сидить на кухні. Фото: Mirror

Багатьом людям 2024 рік принесе велике і чисте кохання, але, на жаль, не всім так пощастить, адже декому, все ж таки, не вдасться знайти свого партнера. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть залишитися самотніми в цьому році.

Новини.LIVE розповідає, про яких знаків Зодіаку йдеться.

Читайте також:

Які знаки Зодіаку залишаться самотніми в 2024 році

Близнюки

У цьому році представники Близнюків можуть зіткнутися з тим, що їм не вдасться визначитися у стосунках. Нові знайомства для таких людей будуть настільки нестабільними, що їм не вдасться побудувати з кимось довготривалі стосунки.

Зустріти кохану людину Близнюкам завадить постійне бажання щось змінювати у своєму житті. Деякі зміни, все ж таки, відбудуться, але в професійному плані. Через те, що ці люди багато часу проводитимуть на роботі, їм не буде ніякого діла до особистого життя.

Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Для представників цього зодіакального знаку 2024 рік може стати справжнім випробуванням, адже їм дуже важко буде знайти свій ідеал. Думки про те, що в кожної людини є певні недоліки, завадять Терезам знайти справжнє кохання.

Тому протягом всього року люди під цим знаком будуть аналізувати і мріяти про ідеального партнера замість того, щоб прислухатися до власних почуттів.

Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Люди під знаком Скорпіона ставлять високі стандарти для своїх партнерів, на яких будують грандіозні плани. Для представників цього знаку Зодіаку 2024 рік стане важким через дуже високі вимоги, що завадить їм побудувати стосунки.

Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, зіткнуться з проблемою того, що вони не можуть прийняти людину такою, яка вона є насправді.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

У 2024 році Риби зіткнуться зі справжнім викликом, адже їхні мрії будуть зовсім відрізнятися від реального життя. Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, мають високий шанс зустріти дуже хорошу людину на своєму шляху.

Втім, представники Риб дуже швидко відмовляться від цієї людини, як тільки помітять перший факт того, що вона не відповідає створеній в їхній голові картинці.

Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку в лютому вдасться знайти справжнє щастя в коханні.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть вирішити всі свої проблеми в 2024 році.

Також ми повідомляли про те, в яких знаків Зодіаку зміниться життя наприкінці зими.