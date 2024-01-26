Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Четыре знака Зодиака, которые останутся одинокими в 2024 году arrow

Четыре знака Зодиака, которые останутся одинокими в 2024 году

26 января 2024 21:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие четыре знака Зодиака будут одинокими в 2024 году — кому не повезет
Женщина, которая одиноко сидит на кухне. Фото: Mirror
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Многим людям 2024 год принесет большую и чистую любовь, но, к сожалению, не всем так повезет, ведь некоторым, все же, не удастся найти своего партнера. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут остаться одинокими в этом году.

Новини.LIVE рассказывает, о каких знаках Зодиака идет речь.

Читайте также:

Какие знаки Зодиака останутся одинокими в 2024 году

Близнецы

В этом году представители Близнецов могут столкнуться с тем, что им не удастся определиться в отношениях. Новые знакомства для таких людей будут настолько нестабильными, что им не удастся построить с кем-то долговременные отношения.

Встретить любимого человека Близнецам помешает постоянное желание что-либо менять в своей жизни. Некоторые изменения все-таки произойдут, но в профессиональном плане. Из-за того, что эти люди будут много времени проводить на работе, им не будет никакого дела до личной жизни.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Для представителей этого зодиакального знака 2024 год может стать настоящим испытанием, ведь им очень трудно будет найти свой идеал. Мысли о том, что у каждого человека есть определенные недостатки, помешают Весам найти настоящую любовь.

Поэтому в течение года люди под этим знаком будут анализировать и мечтать об идеальном партнере вместо того, чтобы прислушиваться к собственным чувствам.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Люди под знаком Скорпиона ставят высокие стандарты своим партнерам, на которых строят грандиозные планы. Для представителей этого знака Зодиака 2024 год станет тяжелым из-за очень высоких требований, что помешает им построить отношения.

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, столкнутся с проблемой того, что они не могут принять человека таким, какой он есть на самом деле.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

В 2024 году Рыбы столкнутся с настоящим вызовом, ведь их мечты будут совсем отличаться от реальной жизни. Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, имеют высокий шанс встретить очень хорошего человека на своем пути.

Впрочем, представители Рыб очень быстро откажутся от этого человека, как только заметят первый факт того, что он не соответствует созданной в их голове картинке.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака в феврале удастся найти настоящее счастье в любви.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака могут решить все свои проблемы в 2024 году.

Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака изменится жизнь в конце зимы.

гороскоп
Астрология
знаки Зодиака
2024 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме