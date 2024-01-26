Какие четыре знака Зодиака будут одинокими в 2024 году — кому не повезет

Женщина, которая одиноко сидит на кухне. Фото: Mirror

Многим людям 2024 год принесет большую и чистую любовь, но, к сожалению, не всем так повезет, ведь некоторым, все же, не удастся найти своего партнера. Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут остаться одинокими в этом году.

Новини.LIVE рассказывает, о каких знаках Зодиака идет речь.

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Близнецы

В этом году представители Близнецов могут столкнуться с тем, что им не удастся определиться в отношениях. Новые знакомства для таких людей будут настолько нестабильными, что им не удастся построить с кем-то долговременные отношения.

Встретить любимого человека Близнецам помешает постоянное желание что-либо менять в своей жизни. Некоторые изменения все-таки произойдут, но в профессиональном плане. Из-за того, что эти люди будут много времени проводить на работе, им не будет никакого дела до личной жизни.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Для представителей этого зодиакального знака 2024 год может стать настоящим испытанием, ведь им очень трудно будет найти свой идеал. Мысли о том, что у каждого человека есть определенные недостатки, помешают Весам найти настоящую любовь.

Поэтому в течение года люди под этим знаком будут анализировать и мечтать об идеальном партнере вместо того, чтобы прислушиваться к собственным чувствам.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Люди под знаком Скорпиона ставят высокие стандарты своим партнерам, на которых строят грандиозные планы. Для представителей этого знака Зодиака 2024 год станет тяжелым из-за очень высоких требований, что помешает им построить отношения.

Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, столкнутся с проблемой того, что они не могут принять человека таким, какой он есть на самом деле.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

В 2024 году Рыбы столкнутся с настоящим вызовом, ведь их мечты будут совсем отличаться от реальной жизни. Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, имеют высокий шанс встретить очень хорошего человека на своем пути.

Впрочем, представители Рыб очень быстро откажутся от этого человека, как только заметят первый факт того, что он не соответствует созданной в их голове картинке.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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