Даша Астаф'єва звернулася до жінок через хвороби

Колишня українська співачка Даша Астаф'єва у програмі "Такі страви". Фото: скриншот з YouTube

Колишня українська співачка, модель і акторка, ведуча програми "Такі страви" Даша Астаф’єва терміново звернулася до всієї жіночої половини. Зокрема, вона закликала жінок піклуватися про свій стан здоров’я через великий рівень захворюваності сьогодні.

Відповідною публікацією Даша Астаф’єва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Даша Астаф’єва звернулася до жінок

Колишня співачка зазначає, що сьогодні в її близькому колі є багато жінок, які захворіли, але чому так відбувається, вона не знає. До того ж, Даша зізнається, що останні пів року в неї були дуже складними, а діагнози дуже негативно впливають на можливість повноцінно жити.

"Багато жінок у моєму оточенні зараз хворіють. Не знаю, з чим це пов’язано, — нерви, відсутність можливості проходити системні чекапи чи збіг якихось обставин, але факт залишається фактом. Дівчата хворіють, і від цього дуже боляче. Я сама — не виняток. Останні пів року були найскладнішими, хоч і не вважаю себе слабкою та беззахисною. Діагнози завжди були і будуть… І це забирає чималий шматок щасливого та повноцінного життя", — зазначила Даша Астаф’єва.

Ексспівачка Даша Астаф'єва на фотосесії. Фото: Instagram Даші Астаф'євої

За словами колишньої української артистки, зараз люди, які хворіють, проходять дуже важке випробування, через що в них виникає відчуття безсилля. Даша закликала дбати про себе, адже звичайна звичка проходити обстеження може зберегти життя.

"Будь ласка, не відкладайте чекап. Гроші, які ви хотіли витратити на манікюр, віддайте за мамографію. Сходіть до гінеколога, навіть, якщо зараз нічого не турбує. Здайте аналіз крові та перевірте гормони. Візьміть це за звичку. Проста база, яка збереже вам життя", — також додає ексартистка.

Звернення Даші Астаф'євої до жінок. Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на звернення Даші Астаф’євої

Прочитавши звернення Даші, її фоловери не стали мовчати і почали його коментувати.

Так, це правда, бо важкий стрес просто так не проходить

Вже іноді здається сил немає боротися з тими болячками

Як ніколи актуально. Дякую! Щиро бажаю триматися, берегти себе і боротися за себе, всіх обняла

Яке важливе нагадування нам, жінкам! Дякую, Дашуля! Прекрасна

Коментарі зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Даша Астаф’єва до і після початку війни

До початку повномасштабного вторгнення Даша Астаф’єва була популярною співачкою, яка відрізнялася від іншим своїм спокусливим стилем. Чоловіки, які дивилися кожен виступ артистки, не змогли втримати свою фантазію, а жінки хотіли мати таку ж енергію, як у неї.

Втім, початок війни буквально перевернув свідомість Даші, адже вона завершила свою співочу кар’єру і почала займатися іншим. Зокрема, вона створила власне кулінарне шоу, на яке запрошує різних українських зірок.

Нагадаємо, ми писали про те, що колишня українська співачка Даша Астаф’єва закликала не замовчувати війну.

Раніше ми розповідали про те, що ексартистка Даша Астаф’єва запросила блогера Олексія Дурнєва на власне кулінарне шоу.

Також ми повідомляли про те, що Даша Астаф’єва пояснила, чому її заблокувала Світлана Лобода.