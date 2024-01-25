Даша Астафьева обратилась к женщинам из-за болезней

Бывшая украинская певица Даша Астафьева в программе "Такі страви". Фото: скриншот с YouTube

Бывшая украинская певица, модель и актриса, ведущая программы "Такі страви" Даша Астафьева срочно обратилась ко всей женской половине. В частности, она призвала женщин заботиться о своем состоянии здоровья из-за большого уровня заболеваемости сегодня.

Соответствующей публикацией Даша Астафьева поделилась на своей странице в Instagram.

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Даша Астафьева обратилась к женщинам

Бывшая певица отмечает, что сегодня в ее близком круге есть много заболевших женщин, но почему так происходит, она не знает. К тому же, Даша признается, что последние полгода у нее были очень сложными, а диагнозы очень негативно влияют на возможность полноценно жить.

"Многие женщины в моем окружении сейчас болеют. Не знаю, с чем это связано, — нервы, отсутствие возможности проходить системные чекапы или стечение каких-то обстоятельств, но факт остается фактом. Девушки болеют, и от этого очень больно. Я сама — не исключение. Последние полгода были самыми сложными, хотя и не считаю себя слабой и беззащитной. Диагнозы всегда были и будут… И это отнимает немалый кусок счастливой и полноценной жизни", — отметила Даша Астафьева.

Экс-певица Даша Астафьева на фотосессии. Фото: Instagram Даши Астафьевой

По словам бывшей украинской артистки, сейчас болеющие люди проходят очень тяжелое испытание, из-за чего у них возникает чувство бессилия. Даша призвала заботиться о себе, ведь обычная привычка проходить обследование может сохранить жизнь.

"Пожалуйста, не откладывайте чекап. Деньги, которые вы хотели потратить на маникюр, отдайте за маммографию. Сходите к гинекологу, даже если сейчас ничего не беспокоит. Сдайте анализ крови и проверьте гормоны. Возьмите это за привычку. Простая база, которая сохранит вам жизнь", — также добавляет экс-артистка.

Обращение Даши Астафьевой к женщинам. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на обращение Даши Астафьевой

Прочитав обращение Даши, ее фолловеры не стали молчать и начали его комментировать.

Да, это правда, потому что тяжелый стресс просто так не проходит

Уже иногда кажется сил нет бороться с этими болячками

Как никогда актуально. Спасибо! Искренне желаю держаться, беречь себя и бороться за себя, всех обняла

Какое важное напоминание нам, женщинам! Спасибо, Дашуля! Прекрасная

Комментарии со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Даши Астафьевой. Фото: скриншот из Instagram

Даша Астафьева до и после начала войны

До начала полномасштабного вторжения Даша Астафьева была популярной певицей, которая отличалась от других своим соблазнительным стилем. Мужчины, смотревшие каждое выступление артистки, не смогли сдержать свою фантазию, а женщины хотели обладать такой же энергией, как у нее.

Впрочем, начало войны буквально перевернуло сознание Даши, ведь она завершила свою певческую карьеру и начала заниматься другим. В частности, она создала собственное кулинарное шоу, на которое приглашает разных украинских звезд.

Напомним, мы писали о том, что бывшая украинская певица Даша Астафьева призвала не умалчивать войну.

Ранее мы рассказывали о том, что экс-артистка Даша Астафьева пригласила блогера Алексея Дурнева на собственное кулинарное шоу.

Также мы сообщали о том, что Даша Астафьева объяснила, почему ее заблокировала Светлана Лобода.