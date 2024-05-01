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Де в Києві посвятити паски на Великдень 2024 — список адресів по районах

1 травня 2024 21:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Розклад богослужінь на Великдень 2024 — де в Києві посвятити кошики
Віряни на богослужінні в церкві на Великдень. Фото: Alamy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цього року православні українці відзначатимуть світле свято Великодня п’ятого травня, яке припадає на неділю. Тим, хто живе в Києві, варто знати, куди можна піти, щоб освятити свій великодній кошик, в кожному районі столиці.

Новини.LIVE розповідає про богослужіння на Великдень в Києві.

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Попри те, що в Україні досі йде повномасштабна війна, яка розпочалася ще 22 лютого 2022 року, люди продовжують жити, а віряни — ще й ходити на богослужіння. Цього року на Великдень українці також йтимуть до церкви, щоб освятити свій кошик. 

Люди, пришедшие в церковь святить куличи на Пасху
Люди, які прийшли до церкви святити паски на Великдень. Фото: РБК-Україна

Щоб знати, куди можна піти до церкви в Києві, радимо вам ознайомитися з адресами для кожного району. 

Де в Києві можна піти до церкви на Великдень

Голосіївський район:

  • Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")
  • Спасо-Преображенський собор (вулиця Самойла Кішки, 3-а)
  • Храм Вознесіння Господнього (територія Байкового цвинтаря, вулиця Байкова, 6)
  • Церкви ПЦУ на території музею в Пирогові: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1)
  • Храм Святого Миколая ПЦУ (вулиця Новопирогівська, 25-а)

Печерський район:

  • Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
  • Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в )
  • Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)
  • Храм Святого прп. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)
  • Храм Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (провулок Лабораторний)

Святошинський район:

  • Храм-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)
  • Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)
  • Церква Святої Трійці ПЦУ (вулиця Робітнича, біля будинку №115)
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а)
  • Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вулиця Симиренка, 12)
  • Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)

Подільський район:

  • Православна Церква України-ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул.Хорива, 5-а)
  • Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
  • Парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
  • Церква Покрови Богородиці ПЦУ (вулиця Світлицького, 30/20-а)
  • Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7)
  • Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)
  • Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8)
  • Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа,2)
  • Храм Святителя Миколая на Татарці (вулиця Нагірна, 1)
  • Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2)
  • Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вулиця Набережно-Хрещатицька, 8-а)

Деснянський район:

  • Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
  • Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)

Дарницький район:

  • Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)
  • РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці — Позняки (проспект Григоренка, 28-г)
  • Храм Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вулиця Бориспільська 30-а)
  • Храм Святого Миколая (напроти "АТБ" по вулиці Євгена Харченка, 39)

Солом’янський район:

  • Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вулиця Каменярів, 13-15)
  • Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
  • Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37)

Шевченківський район:

  • Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)
  • Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вулиця Нагірна, 1)
  • Михайлівський Золотоверхий монастир ( у особи Трьохсвятительська, 8)

Оболонський район:

  • Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вулиця Героїв полку "Азов", 6-а)

Дніпровський район:

  • Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вулиця Чорних Запорожців, 26)
  • Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)

Нагадаємо, ми писали про те, як працюватиме Нова пошта на Великдень 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, як діятиме комендантська година для українців у Києві на Великдень. 

Також ми повідомляли про те, навіщо українці на Великдень говорять "Христос воскрес".

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