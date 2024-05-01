Розклад богослужінь на Великдень 2024 — де в Києві посвятити кошики

Віряни на богослужінні в церкві на Великдень. Фото: Alamy

Цього року православні українці відзначатимуть світле свято Великодня п’ятого травня, яке припадає на неділю. Тим, хто живе в Києві, варто знати, куди можна піти, щоб освятити свій великодній кошик, в кожному районі столиці.

Новини.LIVE розповідає про богослужіння на Великдень в Києві.

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Попри те, що в Україні досі йде повномасштабна війна, яка розпочалася ще 22 лютого 2022 року, люди продовжують жити, а віряни — ще й ходити на богослужіння. Цього року на Великдень українці також йтимуть до церкви, щоб освятити свій кошик.

Люди, які прийшли до церкви святити паски на Великдень. Фото: РБК-Україна

Щоб знати, куди можна піти до церкви в Києві, радимо вам ознайомитися з адресами для кожного району.

Де в Києві можна піти до церкви на Великдень

Голосіївський район:

Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")

Спасо-Преображенський собор (вулиця Самойла Кішки, 3-а)

Храм Вознесіння Господнього (територія Байкового цвинтаря, вулиця Байкова, 6)

Церкви ПЦУ на території музею в Пирогові: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1)

Храм Святого Миколая ПЦУ (вулиця Новопирогівська, 25-а)

Печерський район:

Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)

Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в )

Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)

Храм Святого прп. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)

Храм Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (провулок Лабораторний)

Святошинський район:

Храм-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)

Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)

Церква Святої Трійці ПЦУ (вулиця Робітнича, біля будинку №115)

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вулиця Симиренка, 12)

Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)

Подільський район:

Православна Церква України-ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул.Хорива, 5-а)

Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)

Парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церква Покрови Богородиці ПЦУ (вулиця Світлицького, 30/20-а)

Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7)

Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)

Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8)

Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа,2)

Храм Святителя Миколая на Татарці (вулиця Нагірна, 1)

Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2)

Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вулиця Набережно-Хрещатицька, 8-а)

Деснянський район:

Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)

Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)

Дарницький район:

Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)

РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці — Позняки (проспект Григоренка, 28-г)

Храм Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вулиця Бориспільська 30-а)

Храм Святого Миколая (напроти "АТБ" по вулиці Євгена Харченка, 39)

Солом’янський район:

Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вулиця Каменярів, 13-15)

Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37)

Шевченківський район:

Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)

Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вулиця Нагірна, 1)

Михайлівський Золотоверхий монастир ( у особи Трьохсвятительська, 8)

Оболонський район:

Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вулиця Героїв полку "Азов", 6-а)

Дніпровський район:

Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вулиця Чорних Запорожців, 26)

Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)

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