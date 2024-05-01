Розклад богослужінь на Великдень 2024 — де в Києві посвятити кошики

Де в Києві посвятити паски на Великдень 2024 — список адресів по районах
Цього року православні українці відзначатимуть світле свято Великодня п’ятого травня, яке припадає на неділю. Тим, хто живе в Києві, варто знати, куди можна піти, щоб освятити свій великодній кошик, в кожному районі столиці.
Новини.LIVE розповідає про богослужіння на Великдень в Києві.
Попри те, що в Україні досі йде повномасштабна війна, яка розпочалася ще 22 лютого 2022 року, люди продовжують жити, а віряни — ще й ходити на богослужіння. Цього року на Великдень українці також йтимуть до церкви, щоб освятити свій кошик.
Щоб знати, куди можна піти до церкви в Києві, радимо вам ознайомитися з адресами для кожного району.
Де в Києві можна піти до церкви на Великдень
Голосіївський район:
- Храм святих мучеників Бориса та Гліба (вулиця Василя Касіяна, 2а/1; станція метро "Іподром")
- Спасо-Преображенський собор (вулиця Самойла Кішки, 3-а)
- Храм Вознесіння Господнього (територія Байкового цвинтаря, вулиця Байкова, 6)
- Церкви ПЦУ на території музею в Пирогові: Церква святого Архістратига Михаїла, Церква святої мучениці Параскеви-П’ятниці та Церква святителя та чудотворця Миколи Мирлікійського (вулиця Академіка Тронька, 1)
- Храм Святого Миколая ПЦУ (вулиця Новопирогівська, 25-а)
Печерський район:
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні (вул. Шовковична, 39/1)
- Свято-Михайлівська церква на території Видубицького монастиря (вулиця Видубицька, 41-в )
- Церква Пророка Данила (територія Видубицького монастиря, вулиця Видубицька, 40)
- Храм Святого прп. Серафима Саровського чудотворця (бульвар Лесі Українки, 25)
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці на території військового шпиталю (провулок Лабораторний)
Святошинський район:
- Храм-каплиця святого Миколая Святоші (бульвар Академіка Вернадського, 85)
- Парафія "Введення в храм Пресвятої Богородиці" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)
- Церква Святої Трійці ПЦУ (вулиця Робітнича, біля будинку №115)
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці (вулиця Якуба Коласа, 27-а)
- Храм Животворного Джерела/Казанської ікони Божої Матері (вулиця Симиренка, 12)
- Храм Святого Духа (вулиця Генерала Наумова, 68)
Подільський район:
- Православна Церква України-ПЦУ Храм Св. Миколи Притиска (вул.Хорива, 5-а)
- Церква Першоверховних Апостолів Петра та Павла (вул. Стеценка, 14)
- Парафія Великомученика Юрія Побідоносця ПЦУ (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
- Церква Покрови Богородиці ПЦУ (вулиця Світлицького, 30/20-а)
- Свято-Покровська Подільська Церква (вулиця Покровська, 7)
- Церква Успіння Богородиці Пирогощі (Контрактова площа, 1)
- Церква Миколи Набережного (вулиця Григорія Сковороди, 12/8)
- Церква Різдва Богородиці на Поштовій площі (Поштова площа,2)
- Храм Святителя Миколая на Татарці (вулиця Нагірна, 1)
- Церква Святого Духа в Києво-Могилянській Академії (вулиця Григорія Сковороди, 2)
- Храм Святителя Чудотворця Миколи на воді (вулиця Набережно-Хрещатицька, 8-а)
Деснянський район:
- Церква Святого Іоанна Предтечі (вул. Олександри Екстер, 7)
- Церква Усіх Святих ПЦУ (проспект Червоної Калини, 4)
Дарницький район:
- Храм святих апостолів Петра та Павла Православної Церкви України (проспект Миколи Бажана, 1)
- РГ Парафії Різдва Пресвятої Богородиці — Позняки (проспект Григоренка, 28-г)
- Храм Почаївської ікони божої матері ПЦУ (вулиця Бориспільська 30-а)
- Храм Святого Миколая (напроти "АТБ" по вулиці Євгена Харченка, 39)
Солом’янський район:
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ (вулиця Каменярів, 13-15)
- Храм Покрови Богородиці на Солом’янці (вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Парафія Святого Іоанна Хрестителя (вулиця Гарматна, 37)
Шевченківський район:
- Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор міста Києва (бульвар Тараса Шевченка, 20)
- Свято-Миколаївський храм на Татарці ПЦУ (вулиця Нагірна, 1)
- Михайлівський Золотоверхий монастир ( у особи Трьохсвятительська, 8)
Оболонський район:
- Церква Ікони Пресвятої Богородиці "Неопалима Купина" ПЦУ (вулиця Героїв полку "Азов", 6-а)
Дніпровський район:
- Лікарняний храм Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ (вулиця Чорних Запорожців, 26)
- Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері ПЦУ (Дарницький бульвар, 11-а)
Нагадаємо, ми писали про те, як працюватиме Нова пошта на Великдень 2024 року.
Раніше ми розповідали про те, як діятиме комендантська година для українців у Києві на Великдень.
Також ми повідомляли про те, навіщо українці на Великдень говорять "Христос воскрес".
Читайте Новини.LIVE!