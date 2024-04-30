Чому на Великдень говорять Христос Воскрес — цікавий факт

Люди, які прийшли до церкви з великодніми кошиками. Фото: Апостроф

На Великдень в Україні прийнято пекти паски, робити писанки, ходити до церкви, щоб все це посвятити, і битися яйцями. Також є традиція говорити "Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!", проте, не всі знають, що означають ці слова.

Новини.LIVE розповідає про значення цих слів на Великдень.

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На Великдень люди мають тричі поцілуватися і за традицією змагатися у "яєчній битві", тобто, битися писанками. Цей звичай існує ще з давніх часів, коли люди вперше почали вітати одне одного не тільки на Великдень, а й протягом наступних 40 днів, тобто, до Вознесіння.

Паски, писанки та ікона на Великдень. Фото: Decorexpro

Серед християн вважають, що саме на 40-й день душа покійної людини летить на небо. Самі слова "Христос воскрес" з’явилися ще за давніх апостольських часів і означають радість через воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого.

Вважається, що при зустрічі молодша людина каже старшій "Христос воскрес!", а та їй відповідає "Воістину воскрес!". Але далеко не всі розуміють, що саме означають ці слова, які промовляє ледь не кожна віруюча людина на Великдень.

Що означають слова "Христос воскрес" — "Воістину воскрес!"

У християнстві воскресіння Христа — це надзвичайна подія, тому, коли говорять "Христос воскрес!", віряни ніби намагаються розповісти про це всім навколо. Люди в християнстві намагаються якомога більше поширити свою віру і направити інших стати на правильний шлях.

Люди за святковим столом на Великдень. Фото: Freepik

Віряни сурово дотримувалися цієї традиції на свято Великодня, намагаючись передати їх з покоління в покоління. Тому при привітанні християни ділилися великою радістю і намагалися посвятити оточуючих у віру в Сина Божого.

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