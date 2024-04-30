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Великдень 2024 — навіщо люди говорять "Христос Воскрес!"

30 квітня 2024 16:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Чому на Великдень говорять Христос Воскрес — цікавий факт
Люди, які прийшли до церкви з великодніми кошиками. Фото: Апостроф
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На Великдень в Україні прийнято пекти паски, робити писанки, ходити до церкви, щоб все це посвятити, і битися яйцями. Також є традиція говорити "Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!", проте, не всі знають, що означають ці слова.

Новини.LIVE розповідає про значення цих слів на Великдень.

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Звідки взялася традиція христосування

На Великдень люди мають тричі поцілуватися і за традицією змагатися у "яєчній битві", тобто, битися писанками. Цей звичай існує ще з давніх часів, коли люди вперше почали вітати одне одного не тільки на Великдень, а й протягом наступних 40 днів, тобто, до Вознесіння.

Куличи, писанки и икона на Пасху
Паски, писанки та ікона на Великдень. Фото: Decorexpro

Серед християн вважають, що саме на 40-й день душа покійної людини летить на небо. Самі слова "Христос воскрес" з’явилися ще за давніх апостольських часів і означають радість через воскресіння Ісуса Христа, Сина Божого.

Вважається, що при зустрічі молодша людина каже старшій "Христос воскрес!", а та їй відповідає "Воістину воскрес!". Але далеко не всі розуміють, що саме означають ці слова, які промовляє ледь не кожна віруюча людина на Великдень.

Що означають слова "Христос воскрес" — "Воістину воскрес!"

У християнстві воскресіння Христа — це надзвичайна подія, тому, коли говорять "Христос воскрес!", віряни ніби намагаються розповісти про це всім навколо. Люди в християнстві намагаються якомога більше поширити свою віру і направити інших стати на правильний шлях.

Люди за праздничным столом на Пасху
Люди за святковим столом на Великдень. Фото: Freepik

Віряни сурово дотримувалися цієї традиції на свято Великодня, намагаючись передати їх з покоління в покоління. Тому при привітанні християни ділилися великою радістю і намагалися посвятити оточуючих у віру в Сина Божого. 

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно правильно битися яйцями на Великдень. 

Раніше ми розповідали про те, як можна приготувати найсмачнішу глазур на паски на Великдень. 

Також ми повідомляли про те, яка їжа повинна бути на святковому столі на Великдень-2024.

традиції
Великдень
Великдень-2024
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