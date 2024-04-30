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Пасха 2024 — зачем люди говорят "Христос Воскрес!"

30 апреля 2024 16:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Почему на Пасху говорят Христос Воскрес — интересный факт
Люди, пришедшие в церковь с пасхальными корзинами. Фото: Апостроф
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На Пасху в Украине принято печь куличи, делать писанки, ходить в церковь, чтобы все это посвятить, и биться яйцами. Также есть традиция говорить "Христос воскрес!" — "Воистину воскрес!", однако, не все знают, что означают эти слова.

Новини.LIVE рассказывает о значении этих слов на Пасху.

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На Пасху люди должны трижды поцеловаться и по традиции соревноваться в "яичной битве", то есть, биться писанками. Этот обычай существует еще с древних времен, когда люди впервые начали поздравлять друг друга не только на Пасху, но и в течение следующих 40 дней, то есть, до Вознесения.

Пасхи, писанки и икона на Пасху.
Куличи, пасхальные яйца и икона на Пасху. Фото: Decorexpro

Среди христиан считают, что именно на 40-й день душа усопшего человека летит на небо. Сами слова "Христос воскрес" появились еще в древние апостольские времена и означают радость из-за воскресения Иисуса Христа, Сына Божьего.

Считается, что при встрече младший человек говорит старшему "Христос воскрес!", а тот отвечает "Воистину воскрес!". Но далеко не все понимают, что именно означают эти слова, которые произносит едва ли не каждый верующий человек на Пасху.

Что означают слова "Христос воскрес" — "Воистину воскрес!"

В христианстве воскресение Христа — это чрезвычайное событие, поэтому, когда говорят "Христос воскрес!", верующие словно пытаются рассказать об этом всем вокруг. Люди в христианстве стараются как можно больше распространить свою веру и направить других стать на верный путь.

Люди за праздничным столом на Пасху
Люди за праздничным столом на Пасху. Фото: Freepik

Верующие строго придерживались этой традиции в праздник Пасхи, пытаясь передать их из поколения в поколение. Поэтому при поздравлении христиане делились большой радостью и старались посвятить окружающих в веру в Сына Божьего.

Напомним, мы писали о том, как нужно правильно биться яйцами на Пасху.

Раньше мы рассказывали о том, как можно приготовить самую вкусную глазурь на куличи на Пасху.

Также мы сообщали о том, какая еда должна быть на праздничном столе на Пасху-2024.

традиции
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