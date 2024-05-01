Расписание богослужений на Пасху 2024 — где в Киеве посвятить корзины

Где в Киеве посвятить куличи на Пасху 2024 — список адресов по районам
В этом году православные украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи пятого мая, приходящийся на воскресенье. Живущим в Киеве стоит знать, куда можно пойти, чтобы освятить свою пасхальную корзину, в каждом районе столицы.
Новини.LIVE рассказывает о богослужениях на Пасху в Киеве.
Несмотря на то, что в Украине до сих пор идет полномасштабная война, которая началась еще 22 февраля 2022 года, люди продолжают жить, а верующие — еще и ходить на богослужения. В этом году на Пасху украинцы будут также идти в церковь, чтобы освятить свою корзину.
Чтобы знать, куда можно пойти в церковь, советуем вам ознакомиться с адресами для каждого района.
Где в Киеве можно пойти в церковь на Пасху
Голосеевский район:
- Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")
- Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-я)
- Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)
- Церкви ПЦУ на территории музея в Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронька, 1)
- Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)
Печерский район:
- Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)
- Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в)
- Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)
- Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)
Святошинский район:
- Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)
- Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)
- Церковь Святой Троицы ВТО (улица Рабочая, возле дома №115)
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)
- Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (улица Симиренко, 12)
- Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)
Подольский район:
- Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5а)
- Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)
- Приход Великомученика Юрия Победоносца ВТО (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
- Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)
- Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)
- Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)
- Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)
- Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)
- Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)
- Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2)
- Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-я)
Деснянский район:
- Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)
- Церковь Всех Святых ВТО (проспект Червоной Калины, 4)
Дарницкий район:
- Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)
- РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы - Позняки (проспект Григоренко, 28-г)
- Храм Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-я)
- Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)
Соломенский район:
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ВТО (улица Каменщиков, 13-15)
- Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)
- Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)
Шевченковский район:
- Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)
- Свято-Николаевский храм на Татарке ВТО (улица Нагорная, 1)
- Михайловский Златоверхий монастырь ( у лица Трехсвятительская, 8)
Оболонский район:
- Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)
Днепровский район:
- Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ВТО (улица Черных Запорожцев, 26)
- Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ВЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)
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