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Где в Киеве посвятить куличи на Пасху 2024 — список адресов по районам

1 мая 2024 21:03
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Расписание богослужений на Пасху 2024 — где в Киеве посвятить корзины
Верующие на богослужении в церкви на Пасху. Фото: Alamy
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этом году православные украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи пятого мая, приходящийся на воскресенье. Живущим в Киеве стоит знать, куда можно пойти, чтобы освятить свою пасхальную корзину, в каждом районе столицы.

Новини.LIVE рассказывает о богослужениях на Пасху в Киеве.

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Несмотря на то, что в Украине до сих пор идет полномасштабная война, которая началась еще 22 февраля 2022 года, люди продолжают жить, а верующие — еще и ходить на богослужения. В этом году на Пасху украинцы будут также идти в церковь, чтобы освятить свою корзину.

Люди, пришедшие в церковь святят куличи на Пасху.
Люди, которые пришли в церковь святить куличи на Пасху. Фото: РБК-Украина

Чтобы знать, куда можно пойти в церковь, советуем вам ознакомиться с адресами для каждого района.

Где в Киеве можно пойти в церковь на Пасху

Голосеевский район:

  • Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")
  • Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-я)
  • Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)
  • Церкви ПЦУ на территории музея в Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронька, 1)
  • Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)

Печерский район:

  • Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)
  • Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в)
  • Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)
  • Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)

Святошинский район:

  • Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)
  • Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)
  • Церковь Святой Троицы ВТО (улица Рабочая, возле дома №115)
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)
  • Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (улица Симиренко, 12)
  • Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Подольский район:

  • Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5а)
  • Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)
  • Приход Великомученика Юрия Победоносца ВТО (бульвар Кольцова, 15, к. 356)
  • Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)
  • Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)
  • Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)
  • Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)
  • Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)
  • Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)
  • Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2)
  • Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-я)

Деснянский район:

  • Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)
  • Церковь Всех Святых ВТО (проспект Червоной Калины, 4)

Дарницкий район:

  • Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)
  • РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы - Позняки (проспект Григоренко, 28-г)
  • Храм Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-я)
  • Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)

Соломенский район:

  • Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ВТО (улица Каменщиков, 13-15)
  • Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)
  • Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)

Шевченковский район:

  • Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)
  • Свято-Николаевский храм на Татарке ВТО (улица Нагорная, 1)
  • Михайловский Златоверхий монастырь ( у лица Трехсвятительская, 8)

Оболонский район:

  • Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)

Днепровский район:

  • Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ВТО (улица Черных Запорожцев, 26)
  • Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ВЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Напомним, мы писали о том, как будет работать Новая почта на Пасху 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, как будет действовать комендантский час для украинцев в Киеве на Пасху.

Также мы сообщали о том, зачем украинцы на Пасху говорят "Христос воскрес".

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Пасха-2024

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