Расписание богослужений на Пасху 2024 — где в Киеве посвятить корзины

Верующие на богослужении в церкви на Пасху. Фото: Alamy

В этом году православные украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи пятого мая, приходящийся на воскресенье. Живущим в Киеве стоит знать, куда можно пойти, чтобы освятить свою пасхальную корзину, в каждом районе столицы.

Новини.LIVE рассказывает о богослужениях на Пасху в Киеве.

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Несмотря на то, что в Украине до сих пор идет полномасштабная война, которая началась еще 22 февраля 2022 года, люди продолжают жить, а верующие — еще и ходить на богослужения. В этом году на Пасху украинцы будут также идти в церковь, чтобы освятить свою корзину.

Люди, которые пришли в церковь святить куличи на Пасху. Фото: РБК-Украина

Чтобы знать, куда можно пойти в церковь, советуем вам ознакомиться с адресами для каждого района.

Где в Киеве можно пойти в церковь на Пасху

Голосеевский район:

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")

Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-я)

Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)

Церкви ПЦУ на территории музея в Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронька, 1)

Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)

Печерский район:

Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)

Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в)

Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)

Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)

Святошинский район:

Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)

Церковь Святой Троицы ВТО (улица Рабочая, возле дома №115)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (улица Симиренко, 12)

Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Подольский район:

Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5а)

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)

Приход Великомученика Юрия Победоносца ВТО (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)

Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)

Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)

Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2)

Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-я)

Деснянский район:

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)

Церковь Всех Святых ВТО (проспект Червоной Калины, 4)

Дарницкий район:

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)

РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы - Позняки (проспект Григоренко, 28-г)

Храм Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-я)

Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)

Соломенский район:

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ВТО (улица Каменщиков, 13-15)

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)

Шевченковский район:

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)

Свято-Николаевский храм на Татарке ВТО (улица Нагорная, 1)

Михайловский Златоверхий монастырь ( у лица Трехсвятительская, 8)

Оболонский район:

Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)

Днепровский район:

Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ВТО (улица Черных Запорожцев, 26)

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ВЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

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