Мовознавиця посянила, чому деякі жінки принципово відмовляються від фемінітивів

Жінка в офісі. Фото ілюстративне: freepikк

Доцентка кафедри філології Українського католицького університету Олена Синчак пояснила, що багато жінок принципово не використовують фемінітиви. Це пов'язано з усталеними правилами, які сформувалися в суспільстві.

Про це Синчак розповіла в інтерв'ю NV.

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Жінки не використовують фемінітиви

"Це дуже поширене явище, яке показує, що "чоловічі" слова не є нейтральними. За чоловічими формами у суспільстві закріплено престиж і визнання, певну пошану. І жінка, очевидно, якщо обіймає посаду, хоче, щоб її асоціювали з цією повагою та пошаною", — пояснила Синчак.

Мовознавиця пояснила, що манера подавати назву професії є символічним капіталом. І далеко не усі жінки готові за нього боротися.

"Дуже мало жінок протистоять цьому і кажуть: "Я хочу розвиватися, щоб мене поважали як жінку. Ні, я ректорка, ні, я директорка". Насправді таких жінок небагато, і це сильні жінки, які хочуть вибудовувати жіночі капітали", — зазначила науковиця.

Нагадаємо, Синчак пояснила, як формуються фемінітиви в українській мові. Вона також вважає, що впровадження фемінітивів в українську мову повинно здійснюватися на державному рівні за участю експертів.