Фемінітив зі слів з кінцівкою "мен" — коментар мовознавиці

Спортсменки під час забігу. Фото: Reuters

Останні кілька років в українській мові все більшого поширення набувають фемінітиви. Зазвичай вони формуються за рахунок додавання відповідного суфікса до "чоловічої" версії слова, але є і винятки.

Таке пояснення дала доцентка кафедри філології Українського католицького університету Олена Синчак в інтерв'ю New Voice.

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Як формуються фемінітиви

"У спорті ми маємо багато слів на "-мен", і вони фемінізуються. "Яхтсменка" — гарне слово. Так, "мен" з англійської — це чоловік, але ми для себе вже не асоціюємо ці частинки слова. Тож мені здається, що фемінізувати такі назви з суфіксом "-ка" — це нормально", — пояснила свою думку мовознавиця.

Синчак також розповіла, що у слова "спортсмен" є своя давня українська назва — "спортовець". Це дає змогу по відношенню до жінок вживати слово "спортовиця".

Окремо мовознавиця звернула увагу на такі слова, як "бізнесменка" чи "бізнесвуменка". За її словами, у бізнесі, де крутяться гроші та формується реальний капітал, ставлення до мови — відповідне. Окрім того, важливо звернути увагу, як медіа вживають ці слова.

"Мені здається, є така тенденція, коли фемінітиви виносяться у заголовок, якщо жінка зробила щось погане. Тоді в заголовку вона буде "депутатка", а в середині тексту — "депутат Верховної Ради". А якщо вона зробила щось позитивне, про неї, швидше за все, не напишуть, або писатимуть рідше", — вважає Синчак.

Мовознавиця підкреслила, що слово "бізнесменка" вживається у нейтральних контекстах. "Бізнесвумен" — також є прийнятним варіантом, проте варто стежити за контекстом.

"Я не думаю, що в українській мові ми мусимо надто зважати на закінчення "-мен". Воно важливе у гендерних формах для англійської мови. Ми ж фемінізуємо слова за допомогою своїх суфіксів", — пояснила Синчак.

Вона також зазначила, що існують слова, які можуть формуватися без чоловічих назв, від самих лише загальних. Наприклад, можна сказати "виборчиня" — та, яка бере участь у виборах. І вже не мусимо утворювати жіночу форму від слова "виборець".

"Але більшість утворюються саме від чоловічих основ — ми просто фемінізуємо їх за допомогою суфіксів. Така особливість української мови", — резюмувала Синчак.

Також Олена Синчак пояснила, чому в Збройних силах України з’являються фемінітиви. Також тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа пояснив, як замінити вираз "сарафанне радіо".