Феминитив из слов с окончанием "мен" - комментарий языковеда

Спортсменки во время забега. Фото: Reuters

Последние несколько лет в украинском языке все большее распространение получают феминитивы. Обычно они формируются за счет добавления соответствующего суффикса к "мужской" версии слова, но есть и исключения.

Такое объяснение дала доцент кафедры филологии Украинского католического университета Елена Синчак в интервью New Voice.

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Как формируются феминитивы

"В спорте мы имеем много слов на "-мен", и они феминизируются. "Яхтсменка" — хорошее слово. Да, "мен" с английского — это мужчина, но мы для себя уже не ассоциируем эти частицы слова. Поэтому мне кажется, что феминизировать такие названия с суффиксом "-ка" — это нормально", — пояснила свое мнение языковед.

Синчак также рассказала, что у слова "спортсмен" есть свое древнее украинское название — "спортовець". Это позволяет по отношению к женщинам употреблять слово "спортовиця".

Отдельно языковед обратила внимание на такие слова, как "бизнесменка" или "бизнесвуменка". По ее словам, в бизнесе, где крутятся деньги и формируется реальный капитал, отношение к языку — соответствующее. Кроме того, важно обратить внимание, как медиа употребляют эти слова.

"Мне кажется, есть такая тенденция, когда феминитивы выносятся в заголовок, если женщина сделала что-то плохое. Тогда в заголовке она будет "депутатка", а в середине текста — "депутат Верховной Рады". А если она сделала что-то положительное, о ней, скорее всего, не напишут, или будут писать реже", — считает Синчак.

Языковед подчеркнула, что слово "бизнесменка" употребляется в нейтральных контекстах. "Бизнесвумен" — также является приемлемым вариантом, однако стоит следить за контекстом.

"Я не думаю, что в украинском языке мы должны слишком обращать внимание на окончание "-мен". Оно важно в гендерных формах для английского языка. Мы же феминизируем слова с помощью своих суффиксов", — пояснила Синчак.

Она также отметила, что существуют слова, которые могут формироваться без мужских названий, от одних только общих. Например, можно сказать "виборчиня" — та, которая участвует в выборах. И уже нет надобности образовывать женскую форму от слова "виборець".

"Но большинство образуются именно от мужских основ — мы просто феминизируем их с помощью суффиксов. Такова особенность украинского языка", — резюмировала Синчак.

Также Елена Синчак объяснила, почему в Вооруженных силах Украины появляются феминитивы. Также тренер по ораторскому искусству Павел Мацьопа объяснил, как заменить выражение "сарафанное радио".