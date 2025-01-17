Сарафанне радіо українською: мовознавці назвали несподівані відповідники

Люди діляться інформацією. Ілюстративне фото: freepik

В українській мові часто можна почути русизми. Зокрема, йдеться про вираз "сарафанне радіо", для якого в українській мові існують відповідники.

Як правильно замінити цю фразу, розповів тренер з ораторського мистецтва Павло Мацьопа в Instagram.

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Як сказати "сарафанне радіо" українською

Він зауважив, що деякі українці російськими висловами, навіть цього не усвідомлюючи. В українській мові існують такі відповідники фрази "сарафанне радіо":

"черезтинне радіо";

"реклама з уст в уста";

"баб'ячі брехні".

Інші неправильні вирази

Також замість русизму "подвох" краще вживати "каверза" або "підступ", оскільки так краще вдасться передати зміст.

"Робить із себе героя" варто замінити на "грає" або "вдає із себе звитяжця". А "крутиться думка" на "роїться гадка".

Раніше мовознавці зробили підбірку унікальних та автентичних українських слів.

А також в нашій мові існують слова, які вигадали поети у своїх творах.