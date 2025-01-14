Морозиво, лимон і шипшина — унікальні слова української мови

Дитина з українським прапором. Ілюстративне фото: Shutterstock

Українська мова багата на різні унікальні слова, які постійно поповнюються неологізмами. Нові слова виникають через цифровий прогрес та навіть події на передовій, але є й застарілі слова, які заслуговують, щоб бути знову відкритими.

Про підбірку унікальних та автентичних українських слів пише NV.

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Автентичні українські слова

Багато слів в українській мові допомагають зберегти нам нашу ідентичність та показують колорит і багатство мови. Ось підбірка таких слів:

легіт — легкий та приємний вітерець;

видноколо — обрій, горизонт;

путівець — польова дорога;

хутко — дуже швидко;

лементувати — галасувати;

відчайдух — хоробра людина;

чудернацький — дивний, незвичний;

бережина — узбережжя, берег;

спуза — пил, зола;

льоди — морозиво;

апоштувати — приймати;

ровер — велосипед;

нагнітка — мозоль;

леле — слово здивування, страху, захоплення;

свербивус — шипшина;

желіпати — кричати, скандалити або голосно плакати;

зобува — взуття;

обценьки — щипці для витягування цвяхів;

крумпля — картопля;

цитринка — лимон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про українські слова, які вигадали поети. Серед них, зокрема, є "опромінити", "розпрозоритись" та "самодзвонний".

Крім того, нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році.

