Морозиво, лимон і шипшина — унікальні слова української мови

Як правильно називати морозиво, лимон і шипшину — цікаві слова
Українська мова багата на різні унікальні слова, які постійно поповнюються неологізмами. Нові слова виникають через цифровий прогрес та навіть події на передовій, але є й застарілі слова, які заслуговують, щоб бути знову відкритими.
Про підбірку унікальних та автентичних українських слів пише NV.
Автентичні українські слова
Багато слів в українській мові допомагають зберегти нам нашу ідентичність та показують колорит і багатство мови. Ось підбірка таких слів:
- легіт — легкий та приємний вітерець;
- видноколо — обрій, горизонт;
- путівець — польова дорога;
- хутко — дуже швидко;
- лементувати — галасувати;
- відчайдух — хоробра людина;
- чудернацький — дивний, незвичний;
- бережина — узбережжя, берег;
- спуза — пил, зола;
- льоди — морозиво;
- апоштувати — приймати;
- ровер — велосипед;
- нагнітка — мозоль;
- леле — слово здивування, страху, захоплення;
- свербивус — шипшина;
- желіпати — кричати, скандалити або голосно плакати;
- зобува — взуття;
- обценьки — щипці для витягування цвяхів;
- крумпля — картопля;
- цитринка — лимон.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про українські слова, які вигадали поети. Серед них, зокрема, є "опромінити", "розпрозоритись" та "самодзвонний".
Крім того, нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році.
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