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Як правильно називати морозиво, лимон і шипшину — цікаві слова

14 січня 2025 10:13
Карина Приходько - Редактор
Морозиво, лимон і шипшина — унікальні слова української мови
Дитина з українським прапором. Ілюстративне фото: Shutterstock
Карина Приходько - Редактор

Українська мова багата на різні унікальні слова, які постійно поповнюються неологізмами. Нові слова виникають через цифровий прогрес та навіть події на передовій, але є й застарілі слова, які заслуговують, щоб бути знову відкритими.

Про підбірку унікальних та автентичних українських слів пише NV.

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Автентичні українські слова

Багато слів в українській мові допомагають зберегти нам нашу ідентичність та показують колорит і багатство мови. Ось підбірка таких слів:

  • легіт — легкий та приємний вітерець;
  • видноколо — обрій, горизонт;
  • путівець — польова дорога;
  • хутко — дуже швидко;
  • лементувати — галасувати;
  • відчайдух — хоробра людина;
  • чудернацький — дивний, незвичний;
  • бережина — узбережжя, берег;
  • спуза — пил, зола;
  • льоди — морозиво;
  • апоштувати — приймати;
  • ровер — велосипед;
  • нагнітка — мозоль;
  • леле — слово здивування, страху, захоплення;
  • свербивус — шипшина;
  • желіпати — кричати, скандалити або голосно плакати;
  • зобува — взуття;
  • обценьки — щипці для витягування цвяхів;
  • крумпля — картопля;
  • цитринка — лимон.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про українські слова, які вигадали поети. Серед них, зокрема, є "опромінити", "розпрозоритись" та "самодзвонний".

Крім того, нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році
 

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