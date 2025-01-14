Мороженое, лимон и шиповник — уникальные слова украинского языка

Ребенок с украинским флагом. Иллюстративное фото: Shutterstock

Украинский язык богат на различные уникальные слова, которые постоянно пополняются неологизмами. Новые слова возникают из-за цифрового прогресса и даже событий на передовой, но есть и устаревшие слова, которые заслуживают, чтобы быть вновь открытыми.

О подборке уникальных и аутентичных украинских слов пишет NV.

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Аутентичные украинские слова

Многие слова в украинском языке помогают сохранить нам нашу идентичность и показывают колорит и богатство языка. Вот подборка таких слов:

легіт — легкий та приємний вітерець;

видноколо — обрій, горизонт;

путівець — польова дорога;

хутко — дуже швидко;

лементувати — галасувати;

відчайдух — хоробра людина;

чудернацький — дивний, незвичний;

бережина — узбережжя, берег;

спуза — пил, зола;

льоди — морозиво;

апоштувати — приймати;

ровер — велосипед;

нагнітка — мозоль;

леле — слово здивування, страху, захоплення;

свербивус — шипшина;

желіпати — кричати, скандалити або голосно плакати;

зобува — взуття;

обценьки — щипці для витягування цвяхів;

крумпля — картопля;

цитринка — лимон.

Напомним, недавно мы писали о украинских словах, которые придумали поэты. Среди них, в частности, есть "опромінити," "розпрозоритись" и "самодзвонний".

Кроме того, недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.