Мороженое, лимон и шиповник — уникальные слова украинского языка

Как называть мороженое, лимон и шиповник — интересные слова
Украинский язык богат на различные уникальные слова, которые постоянно пополняются неологизмами. Новые слова возникают из-за цифрового прогресса и даже событий на передовой, но есть и устаревшие слова, которые заслуживают, чтобы быть вновь открытыми.
О подборке уникальных и аутентичных украинских слов пишет NV.
Аутентичные украинские слова
Многие слова в украинском языке помогают сохранить нам нашу идентичность и показывают колорит и богатство языка. Вот подборка таких слов:
- легіт — легкий та приємний вітерець;
- видноколо — обрій, горизонт;
- путівець — польова дорога;
- хутко — дуже швидко;
- лементувати — галасувати;
- відчайдух — хоробра людина;
- чудернацький — дивний, незвичний;
- бережина — узбережжя, берег;
- спуза — пил, зола;
- льоди — морозиво;
- апоштувати — приймати;
- ровер — велосипед;
- нагнітка — мозоль;
- леле — слово здивування, страху, захоплення;
- свербивус — шипшина;
- желіпати — кричати, скандалити або голосно плакати;
- зобува — взуття;
- обценьки — щипці для витягування цвяхів;
- крумпля — картопля;
- цитринка — лимон.
Напомним, недавно мы писали о украинских словах, которые придумали поэты. Среди них, в частности, есть "опромінити," "розпрозоритись" и "самодзвонний".
Кроме того, недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.
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