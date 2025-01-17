Сарафанное радио на украинском: языковеды назвали неожиданные соответствия

Как на украинском сказать "сарафанное радио" — ответ оратора
В украинском языке часто можно услышать русизмы. В частности, речь идет о выражении "сарафанное радио", для которого в украинском языке существуют соответствия.
Как правильно заменить эту фразу, рассказал тренер по ораторскому искусству Павел Мацепа в Instagram.
Как сказать "сарафанное радио" на украинском
Он заметил, что некоторые украинцы говорят российскими фразами, даже этого не осознавая. В украинском языке существуют такие соответствия фразы "сарафанное радио":
- "черезтинне радіо";
- "реклама з уст в уста";
- "баб'ячі брехні".
Другие неправильные выражения
Также вместо русизма "подвох" лучше употреблять "каверза" или "підступ", поскольку так лучше удастся передать смысл.
"Робить з себе героя" следует заменить на "грає" или "вдає з себе звитяжця". А "крутиться думка" на "роїться гадка".
Ранее языковеды сделали подборку уникальных и аутентичных украинских слов.
А также в нашем языке существуют слова, которые выдумывали поэты в своих произведениях.
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