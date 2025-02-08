Языковед объяснила, почему некоторые женщины принципиально отказываются от феминитивов

Некоторые женщины отказываются от феминитивов — причина
Доцент кафедры филологии Украинского католического университета Елена Синчак объяснила, что многие женщины принципиально не используют феминитивы. Это связано с устоявшимися правилами, которые сформировались в обществе.
Об этом Синчак рассказала в интервью NV.
Женщины не используют феминитивы
"Это очень распространенное явление, которое показывает, что "мужские" слова не являются нейтральными. За мужскими формами в обществе закреплен престиж и признание, определенный почет. И женщина, очевидно, если занимает должность, хочет, чтобы ее ассоциировали с этим уважением и почетом", — объяснила Синчак.
Языковед объяснила, что манера подавать название профессии является символическим капиталом. И далеко не все женщины готовы за него бороться.
"Очень мало женщин противостоят этому и говорят: "Я хочу развиваться, чтобы меня уважали как женщину. Нет, я ректорка, нет, я директорка". На самом деле таких женщин немного, и это сильные женщины, которые хотят выстраивать женские капиталы", — отметила ученая.
Напомним, Синчак объяснила, как формируются феминитивы в украинском языке. Она также считает, что внедрение феминитивов в украинский язык должно осуществляться на государственном уровне с участием экспертов.
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