Яким знакам Зодіаку зроблять пропозицію на 14 лютого 2024 року

Чоловік, який робить своїй коханій пропозицію. Фото: Pinterest

Для деяких представників зодіакального кола День святого Валентина стане найкращим в їхньому житті, адже є великий шанс, що їм зроблять пропозицію руки і серця. Тож, варто знати, яким знакам Зодіаку можуть запропонувати шлюб сьогодні.

Новини.LIVE назвав ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким сьогодні зроблять пропозицію

Скорпіон

У День святого Валентина люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, сяятимуть не тільки від природної краси, а й від справжнього щастя. В їхньому особистому житті розпочнеться нова сторінка під назвою "шлюб", адже їхня кохана людина зробить важливий крок — пропозицію руки і серця.

Астрологи радять підготуватися до нього, не переживати і відкинути всі свої нерви. Саме у День закоханих представникам цього зодіакального знаку варто розслабитися і бути впевненими у собі.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Представники цього знаку Зодіаку вже досить тривалий час перебувають у романтичних стосунках. І Водолій, і його партнер точно знають, що готові створити сім’ю один з одним. Саме 14 лютого кохана людина може запропонувати їм вийти заміж.

Астрологи радять як слід підготуватися до цієї події, тобто, одягнути свою найкращу сукню і найкрасивіші туфлі. Саме сьогодні удача переслідуватиме Водолія не тільки в романтичній сфері.

Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Доля підготувала представникам цього зодіакального знаку несподіваний сюрприз, якій вони отримають на День святого Валентина. Саме 14 лютого цього року є високий шанс того, що Терезам освідчиться друга половинка, з якою вони перебувають у тривалих стосунках.

Астрологи радять не боятися такого рішення з боку партнера, а просто насолодитися цим моментом і розслабитися. Зірки кажуть, що незабаром стосунки Терезів вийдуть на новий рівень.

Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

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