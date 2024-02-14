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День закоханих — трьом знакам Зодіаку сьогодні зроблять пропозицію

14 лютого 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яким знакам Зодіаку зроблять пропозицію на 14 лютого 2024 року
Чоловік, який робить своїй коханій пропозицію. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Для деяких представників зодіакального кола День святого Валентина стане найкращим в їхньому житті, адже є великий шанс, що їм зроблять пропозицію руки і серця. Тож, варто знати, яким знакам Зодіаку можуть запропонувати шлюб сьогодні.

Новини.LIVE назвав ці знаки Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким сьогодні зроблять пропозицію

Скорпіон

У День святого Валентина люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, сяятимуть не тільки від природної краси, а й від справжнього щастя. В їхньому особистому житті розпочнеться нова сторінка під назвою "шлюб", адже їхня кохана людина зробить важливий крок — пропозицію руки і серця. 

Астрологи радять підготуватися до нього, не переживати і відкинути всі свої нерви. Саме у День закоханих представникам цього зодіакального знаку варто розслабитися і бути впевненими у собі.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Представники цього знаку Зодіаку вже досить тривалий час перебувають у романтичних стосунках. І Водолій, і його партнер точно знають, що готові створити сім’ю один з одним. Саме 14 лютого кохана людина може запропонувати їм вийти заміж.

Астрологи радять як слід підготуватися до цієї події, тобто, одягнути свою найкращу сукню і найкрасивіші туфлі. Саме сьогодні удача переслідуватиме Водолія не тільки в романтичній сфері.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Доля підготувала представникам цього зодіакального знаку несподіваний сюрприз, якій вони отримають на День святого Валентина. Саме 14 лютого цього року є високий шанс того, що Терезам освідчиться друга половинка, з якою вони перебувають у тривалих стосунках.

Астрологи радять не боятися такого рішення з боку партнера, а просто насолодитися цим моментом і розслабитися. Зірки кажуть, що незабаром стосунки Терезів вийдуть на новий рівень. 

Символ знака Зодиака Весы
Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку почнуть вести здоровий спосіб життя у 2024 році. 

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Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку об’єднаються в щасливий союз у 2024 році.

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пропозиція руки і серця

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