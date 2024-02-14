Каким знакам Зодиака сделают предложение на 14 февраля 2024 года

Мужчина, который делает своей любимой предложение. Фото: Pinterest

Для некоторых представителей зодиакального круга День святого Валентина станет лучшим в их жизни, ведь есть большой шанс, что им сделают предложение руки и сердца. Поэтому стоит знать, каким знакам Зодиака могут предложить брак сегодня.

Новини.LIVE назвал эти знаки Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым сегодня сделают предложение

Скорпион

В День святого Валентина люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, будут сиять не только от природной красоты, но и от настоящего счастья. В их личной жизни начнется новая страница под названием "брак", ведь их любимый человек сделает важный шаг — предложение руки и сердца.

Астрологи советуют подготовиться к нему, не переживать и отбросить все свои нервы. Именно в День влюбленных представителям этого зодиакального знака следует расслабиться и быть уверенными в себе.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

Представители этого знака Зодиака уже достаточно долго находятся в романтических отношениях. И Водолей и его партнер точно знают, что готовы создать семью друг с другом. Именно 14 февраля любимый человек может предложить им выйти замуж.

Астрологи советуют как следует подготовиться к этому событию, то есть, одеть свое лучшее платье и самые красивые туфли. Именно сегодня удача будет преследовать Водолея не только в романтической сфере.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Судьба подготовила представителям этого зодиакального знака неожиданный сюрприз, который они получат в День святого Валентина. Именно 14 февраля этого года высокий шанс того, что Весам сделает предложение вторая половинка, с которой они находятся в длительных отношениях.

Астрологи советуют не бояться такого решения со стороны партнера, а просто насладиться этим моментом и расслабиться. Звезды говорят, что вскоре отношения Весов выйдут на новый уровень.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

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