Диявол носить Prada 17 років по тому — якими стали головні герої фільму

Кадр з відомого фільму "Диявол носить Prada". Фото: Pinterest

"Диявол носить Prada" — це справжній шедевр, від якого глядачі можуть отримати естетичне задоволення, потрапити у світ високої моди і журналістики. Актори цього фільму стали дуже успішними і популярними з моменту, як відбулася його прем’єра в 2006 році.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як змінилися актори фільму "Диявол носить Prada" за 17 років.

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Енн Гетевей

Американська акторка зіграла роль молодої дівчини на ім’я Андреа, яка хоче бути журналісткою. Завдяки цій ролі Енн Гетевей стала однією з найпопулярніших акторок. Саме після фільму "Диявол носить Prada" кар’єра Енн різко пішла вгору.

Сьогодні 41-річна акторка продовжує зніматися в різних серіалах і фільмах і часто відвідувати різні світські заходи. Зараз у Енн є чоловік, з яким вона одружилася в 2012 році.

Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" і сьогодні. Фото: Pinterest

Меріл Стріп

Акторка Меріл Стріп, яка отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль, зіграла у фільмі "Диявол носить Prada" сувору редакторку глянцю на ім’я Міранда. Кінокритики визнали Меріл Стріп найвеличнішою акторкою свого часу.

Сьогодні 74-річна Меріл Стріп продовжує радувати шанувальників чудовою акторською грою. У 2017 році вона розлучилася і сама виховує чотирьох дітей.

Меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Prada" і зараз. Фото: Pinterest

Стенлі Туччі

Американський актор зіграв роль чоловіка на ім’я Найджел, який є креативним директором журналу. Після завершення зйомок фільму "Диявол носить Prada" Стенлі зіграв велику кількість помітних ролей другого плану.

Сьогодні 63-річний Стенлі Туччі розлучений і виховує трьох чудових дітей.

Стенлі Туччі у фільмі "Диявол носить Prada" і сьогодні. Фото: Pinterest

Саймон Бейкер

Актор зіграв роль успішного красеня на ім’я Крістіан Томпсон у фільмі, де закохав у себе Андреа і зіпсував її кар’єру. Після закінчення зйомок фільму кар’єра Саймона стала достатньо успішною, і вже зараз він може похизуватися своїми успіхами.

Сьогодні 54-річний австралійський актор Саймон Бейкер розлучений і має трьох дітей.

Саймон Бейкер у фільмі "Диявол носить Prada" і зараз. Фото: Pinterest

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