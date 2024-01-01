Дьявол носит Prada 17 лет спустя — какими стали главные герои фильма

Кадр из известного фильма "Дьявол носит Prada". Фото: Pinterest

"Дьявол носит Prada" — это настоящий шедевр, от которого зрители могут получить эстетическое удовольствие, попасть в мир высокой моды и журналистики. Актеры этого фильма стали очень успешными и популярными с того момента, как состоялась его премьера в 2006 году.

Новини.LIVE предлагает сравнить, как изменились актеры фильма "Дьявол носит Prada" за 17 лет.

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Энн Гетевей

Американская актриса сыграла роль молодой девушки по имени Андреа, которая хочет быть журналисткой. Благодаря этой роли Энн Гетевей стала одной из самых популярных актрис. Именно после фильма "Дьявол носит Prada" карьера Энн резко пошла вверх.

Сегодня 41-летняя актриса продолжает сниматься в разных сериалах и фильмах и часто посещать разные светские мероприятия. Сейчас у Энн есть муж, за которого она вышла замуж в 2012 году.

Энн Гетевей в фильме "Дьявол носит Prada" и сегодня. Фото: Pinterest

Мерил Стрип

Актриса Мерил Стрип, получившая премию "Оскар" за лучшую женскую роль, сыграла в фильме "Дьявол носит Prada" сурового редактора глянца по имени Миранда. Кинокритики признали Мэрил Стрип величайшей актрисой своего времени.

Сегодня 74-летняя Мэрил Стрип продолжает радовать поклонников великолепной актерской игрой. В 2017 году она развелась и сама воспитывает четырех детей.

Мэрил Стрип в фильме "Дьявол носит Prada" и сейчас. Фото: Pinterest

Стэнли Туччи

Американский актер сыграл роль мужчины по имени Найджел, который является креативным директором журнала. После завершения съемок фильма "Дьявол носит Prada" Стэнли сыграл множество заметных ролей второго плана.

Сегодня 63-летний Стэнли Туччи разведен и воспитывает троих замечательных детей.

Стэнли Туччи в фильме "Дьявол носит Prada" и сегодня. Фото: Pinterest

Саймон Бейкер

Актер сыграл роль успешного красавца по имени Кристиан Томпсон в фильме, где влюбил в себя Андреа и испортил ее карьеру. После окончания съемок фильма карьера Саймона стала достаточно успешной, и уже сейчас он может похвастаться своими успехами.

Сегодня 54-летний австралийский актер Саймон Бейкер разведен и имеет троих детей.

Саймон Бейкер в фильме "Дьявол носит Prada" и сейчас. Фото: Pinterest

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