Куди зник репер Серьога — Дьомін розповів

Відомий репер Серьога під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про відомого репера Серьогу (Сергія Пархоменка). Чоловік, який активно обговорює життя різних зірок шоу-бізнесу, розповів, де зараз перебуває хіп-хоп-виконавець.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Блогер згадав, як Серьога працював на українському телебаченні, де заробляв великі гонорари, і колись казав Монатіку, що він ніколи не буде популярним артистом. Тепер же Дьомін повідомив, які незрозумілі речі каже сьогодні Серьога стосовно СРСР і народів у Європі.

Реп-виконавець Серьога на інтерв'ю Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube

"Звання "Чмоня тижня" цього разу отримує репер Серьога. Це той Серьога, який заробляв немаленькі гроші, сидячи в наших шоу на українському телебаченні. Це той Серьога, який розповідав Монатіку, що він — не артист, і артистом ніколи не буде. А тепер розповідає про те, що СРСР реформували необгрунтовано, а в Європі живуть поневолені народи, які чекають на звільнення. Все це Серьога розповідав у суворовському училищі в Мінську", — розповів Слава Дьомін.

Слава Дьомін про репера Серьогу. Фото: скриншот з YouTube

Ведучий стверджує, що сьогодні відомий репер не є активним користувачем соціальних мереж. Також Дьомін процитував слова, які одного разу сказав Серьога, і зазначив, що після неї навіть нічого не потрібно говорити.

"Зараз Пархоменко не часто з’являється у соцмережах, але є одна цитата Сергія, який родом з Білорусі, і хочу вам її процитувати: "Руському миру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний московий центр з того боку". Думаю, цього достатньо", — також додав український ведучий.

Серьога під час війни в Україні

Репер Серьога, який народився в Білорусі, у 2010 році сидів у кріслі судді шоу "Х-Фактор" і розповідав про те, як йому подобається Україна. Втім, після того, як Росія розв’язала повномасштабну війну в Україні, Серьога ненадовго зник з інформаційного простору.

Не так давно він з’явився вже у білоруському "Х-Факторі" разом зі своїм колегою з українського шоу Сергієм Сосєдовим. До речі, стосовно повномасштабної війни в Україні репер нічого не каже.

Репер Серьога у білоруському "Х-Факторі". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що репер Серьога виступив у Білорусі та відкрито підтримав президента Лукашенка.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін зацькував українського продюсера Юрія Бардаша за російський паспорт.

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