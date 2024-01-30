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Демин рассказал, где сейчас рэпер Серега, сбежавший из Украины

30 января 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Куда пропал рэпер Серега — Демин рассказал
Известный рэпер Серега во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался об известном рэпере Сереге (Сергее Пархоменко). Мужчина, который активно обсуждает жизнь разных звезд шоу-бизнеса, рассказал, где сейчас находится хип-хоп-исполнитель.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о рэпере Сереге

Блогер вспомнил, как Серега работал на украинском телевидении, где зарабатывал большие гонорары, и когда-то говорил Монатику, что он никогда не будет популярным артистом. Теперь же Демин сообщил, какие непонятные вещи говорит сегодня Серега касательно СССР и народов в Европе.

Серега
Рэп-исполнитель Серега на интервью Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube

"Звание "Чмоня недели" на этот раз получает рэпер Серега. Это тот Серега, который зарабатывал немаленькие деньги, сидя в наших шоу на украинском телевидении. Это тот Серега, который рассказывал Монатику, что он — не артист, и артистом никогда не будет. А теперь рассказывает о том, что СССР реформировали необоснованно, а в Европе живут порабощенные народы, ожидающие освобождения. Все это Серега рассказывал в суворовском училище в Минске", — рассказал Слава Демин.

Слава Демин про рэпера Серегу
Слава Демин о рэпере Сереге. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий утверждает, что сегодня известный рэпер не является активным пользователем социальных сетей. Также Демин процитировал слова, которые однажды сказал Серега, и отметил, что после ее даже ничего не нужно говорить.

"Сейчас Пархоменко не часто появляется в соцсетях, но есть одна цитата Сергея, который родом из Беларуси, и хочу вам ее процитировать: "Русскому миру, где есть и мы, и украинцы, и россияне, противостоит мощный московский центр с той стороны". Думаю, этого достаточно", — также добавил украинский ведущий.

Серега во время войны в Украине

Родившийся в Беларуси рэпер Серега в 2010 году сидел в кресле судьи шоу "Х-Фактор" и рассказывал о том, как ему нравится Украина. Однако, после того, как Россия развязала полномасштабную войну в Украине, Серега ненадолго исчез из информационного пространства.

Не так давно он появился уже в белорусском "Х-Факторе" вместе со своим коллегой из украинского шоу Сергеем Соседовым. Кстати, о полномасштабной войне в Украине рэпер ничего не говорит.

Серега
Рэпер Серега в белорусском "Х-Факторе". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что рэпер Серега выступил в Беларуси и открыто поддержал президента Лукашенко.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Слава Демин затравил украинского продюсера Юрия Бардаша за российский паспорт.

Также мы сообщали о том, что радиоведущий Слава Демин высказался об интервью Светланы Лободы.

Серега
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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