Дьомін зацькував українського продюсера Бардаша за паспорт РФ

Ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про те, що продюсер Юрій Бардаш нещодавно отримав російський паспорт. Чоловік прокоментував цю подію і розповів, що, на його думку, може статися з його майбутнім через це.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про російський паспорт Юрія Бардаша

Відомий радіоведучий прокоментував той факт, що український продюсер днями отримав паспорт РФ, чим дуже пишається. Слава Дьомін пояснив, чому він міг це зробити і як в країні-агресорці його віддячили за це.

"Юрчик так любить Україну, що мало того, що поїхав до Росії, так ще й отримав російський паспорт, чим дуже пишається. І це логічно. Юрі потрібно за щось жити і приймати ті речовини, завдяки яким він надихається, а значить — потрібні гроші. Там йому запропонували гроші, і Юрець не став довго думати. За це вони йому віддячили… Почали сипатися державні замовлення на сумнівні фільми про молоді таланти Донбасу. А по факту — це гарне відмивання грошей", — каже Слава Дьомін.

Слава Дьомін про Юрія Бардаша. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, радіоведучий спрогнозував, де може працювати у майбутньому український продюсер. До того ж, Дьомін зазначив, що паспорт України Бардаш досі залишив у себе.

"Юра стане продюсером якогось російського артиста, якого продюсуватиме, наприклад, "Газпром". Або ще краще — Юрка піде у Держдуму Росії. Тому, коли я дізнався про те, що йому дали російський паспорт, я навіть не здивувався. До речі, український паспорт Бардаш залишив", — також додав український ведучий.

Юрій Бардаш отримав російський паспорт

Колишній продюсер українських гуртів "Нерви" і Quest Pistols Юрій Бардаш отримав російський паспорт, хоча сам він народився на Луганщині. До того ж, він змінив ім’я, і тепер його звати Георгій. Він похвалився фотографією, на якій зі щасливим обличчям тримає паспорт РФ біля фотографії Путіна і прапору країни-агресорки.

Юрій Бардаш з російським паспортом. Фото: Telegram Юрія Бардаша

До речі, у 2022 році він втік до Москви, заявивши, що Європа зникне, Росія переможе Україну, а сам він отримає громадянство країни-агресорки.

Продюсер Юрій Бардаш на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

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