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Дьомін висловився про російське громадянство продюсера Бардаша

25 січня 2024 17:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Дьомін зацькував українського продюсера Бардаша за паспорт РФ
Ведучий Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український ведучий і блогер Слава Дьомін висловився про те, що продюсер Юрій Бардаш нещодавно отримав російський паспорт. Чоловік прокоментував цю подію і розповів, що, на його думку, може статися з його майбутнім через це.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про російський паспорт Юрія Бардаша

Відомий радіоведучий прокоментував той факт, що український продюсер днями отримав паспорт РФ, чим дуже пишається. Слава Дьомін пояснив, чому він міг це зробити і як в країні-агресорці його віддячили за це.

"Юрчик так любить Україну, що мало того, що поїхав до Росії, так ще й отримав російський паспорт, чим дуже пишається. І це логічно. Юрі потрібно за щось жити і приймати ті речовини, завдяки яким він надихається, а значить — потрібні гроші. Там йому запропонували гроші, і Юрець не став довго думати. За це вони йому віддячили… Почали сипатися державні замовлення на сумнівні фільми про молоді таланти Донбасу. А по факту — це гарне відмивання грошей", — каже Слава Дьомін.

Слава Демин про Юрия Бардаша
Слава Дьомін про Юрія Бардаша. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, радіоведучий спрогнозував, де може працювати у майбутньому український продюсер. До того ж, Дьомін зазначив, що паспорт України Бардаш досі залишив у себе. 

"Юра стане продюсером якогось російського артиста, якого продюсуватиме, наприклад, "Газпром". Або ще краще — Юрка піде у Держдуму Росії. Тому, коли я дізнався про те, що йому дали російський паспорт, я навіть не здивувався. До речі, український паспорт Бардаш залишив", — також додав український ведучий.

Юрій Бардаш отримав російський паспорт

Колишній продюсер українських гуртів "Нерви" і Quest Pistols Юрій Бардаш отримав російський паспорт, хоча сам він народився на Луганщині. До того ж, він змінив ім’я, і тепер його звати Георгій. Він похвалився фотографією, на якій зі щасливим обличчям тримає паспорт РФ біля фотографії Путіна і прапору країни-агресорки.

Юрий Бардаш
Юрій Бардаш з російським паспортом. Фото: Telegram Юрія Бардаша

До речі, у 2022 році він втік до Москви, заявивши, що Європа зникне, Росія переможе Україну, а сам він отримає громадянство країни-агресорки. 

Юрий Бардаш
Продюсер Юрій Бардаш на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Андрій Бєдняков прокоментував російське громадянство Юрія Бардаша. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін висловився про хворобу співака Melovin.

Також ми повідомляли про те, що блогер Слава Дьомін висловився про інтерв’ю співачки Світлани Лободи.

Юрій Бардаш
шоу-бізнес
Слава Дьомін
українські зірки

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