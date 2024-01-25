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Демин высказался о российском гражданстве продюсера Бардаша

25 января 2024 17:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Демин затравил украинского продюсера Бардаша за паспорт РФ
Ведущий Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский ведущий и блогер Слава Демин высказался о том, что продюсер Юрий Бардаш недавно получил российский паспорт. Мужчина прокомментировал это событие и рассказал, что, по его мнению, может произойти из-за этого.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о российском паспорте Юрия Бардаша

Известный радиоведущий прокомментировал тот факт, что украинский продюсер на днях получил паспорт РФ, чем очень гордится. Слава Демин объяснил, почему он мог это сделать и как в стране-агрессоре его отблагодарили за это.

"Юрчик так любит Украину, что мало того, что уехал в Россию, так еще и получил российский паспорт, чем очень гордится. И это логично. Юре нужно за что-то жить и принимать те вещества, благодаря которым он вдохновляется, а значит — нужны деньги. Там ему предложили деньги, и Юрец не стал долго думать. За это они его отблагодарили... Начали сыпаться государственные заказы на сомнительные фильмы о молодых талантах Донбасса. А по факту — это хорошее отмывание денег", — говорит Слава Демин.

Слава Демин о Юрии Бардаше
Слава Демин о Юрии Бардаше. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, радиоведущий спрогнозировал, где может работать в будущем украинский продюсер. К тому же, Демин отметил, что паспорт Украины Бардаш до сих пор оставил у себя.

"Юра станет продюсером некоего российского артиста, которого будет продюсировать, например, "Газпром". Или еще лучше — Юрка пойдет в Госдуму России. Поэтому, когда я узнал о том, что ему дали российский паспорт, я даже не удивился. Кстати, украинский паспорт Бардаш оставил", — также добавил украинский ведущий.

Юрий Бардаш получил российский паспорт

Бывший продюсер украинских групп "Нервы" и Quest Pistols Юрий Бардаш получил российский паспорт, хотя сам он родился в Луганской области. К тому же, он сменил имя, и теперь его зовут Георгий. Он похвастался фотографией, на которой со счастливым лицом держит паспорт РФ у фотографии Путина и флага страны-агрессора.

Юрий Бардаш
Юрий Бардаш с российским паспортом. Фото: Telegram Юрия Бардаша

Кстати, в 2022 году он сбежал в Москву, заявив, что Европа исчезнет, Россия победит Украину, а сам он получит гражданство страны-агрессора.

Юрий Бардаш
Продюсер Юрий Бардаш на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что актер Андрей Бедняков прокомментировал российское гражданство Юрия Бардаша.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Слава Демин высказался о болезни певца Melovin.

Также мы сообщали о том, что блогер Слава Демин высказался об интервью певицы Светланы Лободы.

Юрий Бардаш
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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