Хвороба Melovin прогресує — співак серйозно схуд

Український співак Melovin на фотосесії. Фото: Instagram Melovin

Український радіоведучий і блогер Слава Дьомін висловився про відомого артиста і фіналіста Нацвідбору "Євробачення" Melovin. Чоловік розповів про те, що співак вже давно не п’є алкогольні напої і навіть скинув чимало кілограм зайвої ваги.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про Melovin

Ведучий зазначив, що зустрівся з українським співаком, щоб дізнатися деякі речі про його життя. Артист розповів йому, що вже майже рік не п’є алкоголь, через що дуже пишається собою. Відомо, що Melovin страждав від алкогольної залежності, а зараз хворий.

"Співак Melovin вже майже рік не вживає алкоголь і схуд на десять кілограмів. Хлопець каже, що вже вісім місяців не вживає алкоголь і навіть не випиває безалкогольне пиво, і справді цим пишається. У Melovin була алкогольна залежність, і ще артисту поставили діагноз — цукровий діабет", — каже Слава Дьомін.

Ведучий Слава Дьомін про Melovin. Фото: скриншот з YouTube

Також ведучий розповів про те, як зараз почувається фіналіст Національного відбору масштабного конкурсу "Євробачення". До того ж, Дьомін розповів дуже цікавий факт, який стосується відкритості Melovin до людей.

"Зараз він почувається набагато краще, ніж раніше. І по самому артисту це видно — у нього зараз дуже світяться очі. До речі, маленький факт про Melovin… Завжди при зустрічі тягну йому руку для того, щоб привітатися, а він постійно нагадує, що не любить вітатися за руку. Замість цього любить більше обіймати людину", — також додає український ведучий.

Новий імідж Melovin

Нещодавно Melovin вирішив змінити свій імідж, повернувшись до того, з яким він був декілька років тому. Так, артист презентував пісню для Національного відбору "Євробачення", на обкладинці якої показав себе зі світлим кольором волосся.

Артист Melovin на обкладинці альбому. Фото: Instagram Melovin

А після цього Melovin показав себе у стильному вигляді і закликав слухати свою нову композицію.

"Слухай її і повертайся нарешті до своїх особистих мрій, які відкладав. Це все, для чого я тут з тобою! Це твоя пісня! Впусти її в себе, вона здійснить все, про що ти так мрієш!" — заявив Melovin.

Співак Melovin у новому стилі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Melovin зізнався, чи засуджує він російськомовних людей.

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