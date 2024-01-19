Болезнь Melovin прогрессирует — певец серьезно похудел

Украинский певец Melovin на фотосессии. Фото: Instagram Melovin

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин высказался об известном артисте и финалисте Нацотбора "Евровидения" Melovin. Мужчина рассказал о том, что певец уже давно не пьет алкогольные напитки и даже сбросил немало килограмм лишнего веса.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о Melovin

Ведущий отметил, что встретился с украинским певцом, чтобы узнать некоторые вещи о его жизни. Артист рассказал ему, что уже почти год не пьет алкоголь, из-за чего очень гордится собой. Известно, что Melovin страдал от алкогольной зависимости, а сейчас болен.

"Певец Melovin уже почти год не употребляет алкоголь и похудел на десять килограмм. Парень говорит, что уже восемь месяцев не употребляет алкоголь и даже не выпивает безалкогольное пиво, и действительно этим гордится. У Melovin была алкогольная зависимость, и еще артисту поставили диагноз — сахарный диабет", — говорит Слава Демин.

Ведущий Слава Демин о Melovin. Фото: скриншот с YouTube

Также ведущий рассказал о том, как сейчас чувствует себя финалист Национального отбора масштабного конкурса "Евровидение". К тому же, Демин рассказал очень интересный факт, касающийся открытости Melovin к людям.

"Сейчас он чувствует себя гораздо лучше, чем раньше. И по самому артисту это видно — у него сейчас очень светятся глаза. Кстати, маленький факт о Melovin... Всегда при встрече тяну ему руку для того, чтобы поздороваться, а он постоянно напоминает, что не любит здороваться за руку. Вместо этого любит больше обнимать человека", — также добавляет украинский ведущий.

Новый имидж Melovin

Недавно Melovin решил сменить свой имидж, вернувшись к тому, с которым он был несколько лет назад. Так, артист представил песню для Национального отбора "Евровидения", на обложке которой показал себя со светлым цветом волос.

Артист Melovin на обложке альбома. Фото: Instagram Melovin

После этого Melovin показал себя в стильном виде и призвал слушать свою новую композицию.

"Слушай ее и возвращайся наконец к своим личным мечтам, которые откладывал. Это все, для чего я здесь с тобой! Это твоя песня! Впусти ее в себя, она осуществит все, о чем ты так мечтаешь!" — заявил Melovin.

Певец Melovin в новом стиле. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Melovin признался, осуждает ли он русскоязычных людей.

Ранее мы рассказывали, что известный артист Melovin показал себя в новом стиле.

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